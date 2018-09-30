下巴穿洞會漏水？網紅大膽實測超震撼 3條水柱齊噴發

現在有許多年輕人樂於打扮自己，除了穿著外也會選擇穿耳洞增添新風貌，但現在不只流行穿耳洞，有不少前衛的人會穿肚環、鼻環或下巴環，想展現自己與眾不同的一面。最近一名視覺系網紅被粉絲提問，好奇「嘴巴穿洞會不會漏水」，她特地拍攝實測影片，結果卻讓眾人超震撼。
綜合外媒報導，日本一名網紅「過酸化水素水」外型十分前衛，常常有各種視覺系的裝扮，臉部各個部分還有穿洞，尤其她嘴下有穿了3個下巴環，最受到粉絲們注意，常常被追問「喝水會露出來嗎？」
網紅特地實測喝水是否會漏水，結果超震撼。(圖/ 翻攝自推特)
在26日網紅決定實際測試，給粉絲們正確解答，她分享一段她喝水的影片，畫面中她喝水之後閉著嘴巴，沒幾秒後當她一用力，下巴瞬間出現3條小水柱，震撼的瞬間直接給了正解，「水真的會從下巴環的洞口流出的」。
許多網友對此感到嘖嘖稱奇，網紅不只分享實測影片，還轉發其他有穿下巴環網友的實際經驗，一名男子拿著巧克力棒，從洞口外插入後竟然可以咬到食物，還發出咬餅乾的咀嚼聲，全程沒張開嘴巴就將一根巧克力棒吃完；從兩人的實測，證實了穿下巴環後，下巴真的會有「洞」。
よく口にピアス開けてると— 過酸化水素水 (@____H2o2) 2018年9月25日
『そこから水でるの？ｗｗｗピュー
ｗｗｗって？ｗｗｗ』
と煽られる事が非常に多いので
これから
過酸化水素水が数年に一度やるかやらないかの伝説の永久保存版の一芸をお見せします pic.twitter.com/mwcQUTilb2