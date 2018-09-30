下巴穿洞會漏水？網紅大膽實測超震撼 3條水柱齊噴發

下巴穿洞會漏水？網紅大膽實測超震撼 3條水柱齊噴發(圖/ 翻攝自推特)

友善列印
／綜合報導

現在有許多年輕人樂於打扮自己，除了穿著外也會選擇穿耳洞增添新風貌，但現在不只流行穿耳洞，有不少前衛的人會穿肚環、鼻環或下巴環，想展現自己與眾不同的一面。最近一名視覺系網紅被粉絲提問，好奇「嘴巴穿洞會不會漏水」，她特地拍攝實測影片，結果卻讓眾人超震撼。

綜合外媒報導，日本一名網紅「過酸化水素水」外型十分前衛，常常有各種視覺系的裝扮，臉部各個部分還有穿洞，尤其她嘴下有穿了3個下巴環，最受到粉絲們注意，常常被追問「喝水會露出來嗎？」

網紅特地實測喝水是否會漏水，結果超震撼。 網紅特地實測喝水是否會漏水，結果超震撼。(圖/ 翻攝自推特)

在26日網紅決定實際測試，給粉絲們正確解答，她分享一段她喝水的影片，畫面中她喝水之後閉著嘴巴，沒幾秒後當她一用力，下巴瞬間出現3條小水柱，震撼的瞬間直接給了正解，「水真的會從下巴環的洞口流出的」。

許多網友對此感到嘖嘖稱奇，網紅不只分享實測影片，還轉發其他有穿下巴環網友的實際經驗，一名男子拿著巧克力棒，從洞口外插入後竟然可以咬到食物，還發出咬餅乾的咀嚼聲，全程沒張開嘴巴就將一根巧克力棒吃完；從兩人的實測，證實了穿下巴環後，下巴真的會有「洞」。

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