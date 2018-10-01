伴娘沒包紅包！老闆婚後討「至少付吃飯錢」 她被迫辭職

2018年10月01日 09:26 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

婚禮上的禮數總是讓人頭痛。日前有一名學生，擔任老闆的伴娘，由於沒多餘收入，加上問過其他朋友意見，因此沒有包紅包給新娘，豈料對方主動私訊她，表示沒收到她的紅包，並提醒這樣很失禮，學生最後甚至因此被迫辭退，但許多網友看完後，卻是看法兩極。

一名網友將對話截圖上傳至《爆廢公社》，由於老闆的喜好問題，因此員工都稱她為「老師」，當時老闆先是私訊問「伴娘，另外我們沒收到妳的祝賀喔，妳有交給誰嗎？」，伴娘滿臉疑惑地反問「祝賀？」，接著對方表明是「紅包」。

當下伴娘就向老闆道歉，表示自己還是學生，因忙於課業問題且沒太多收入，為了準備老闆婚禮，也花費了不少費用，因此就沒辦法包紅包「但是我祝福老師的心意是一樣的，還請老師多多體諒」。對方隨後也叮嚀「記得以後答應參加別人的婚禮，至少要付吃飯的費用，無論妳是否是學生。」。

網友放上對話截圖，但大多數人認為，雙方應該要互包(圖翻攝自/爆廢公社)

但之後又傳訊息，表示新郎也有給她紅包，但伴娘則解釋「因為我的台灣朋友都說，伴娘伴郎是不用包的，所以我沒有準備」。老闆則認為，無論伴娘還是伴郎，都是新人的朋友，不管如何都應包紅包，最後也不想追究，便回「可能妳認為我們交情沒到吧，我還租禮服給各位」。

並再次感謝他們參加婚禮，但仍補了一句「記得參加別人的婚禮不要失禮就好」。原PO表示，也就因為此原因，伴娘被迫離職。但此PO文一出，網友看法兩極，有人認為討紅包的感覺很差「當伴娘會拿到紅包，但去喝喜酒也是需要包個紅，樓主還是學生身份，就意思意思吧，只是老師還開口，這…」。

但大多數人認為「理論上是要互包的！包給新人是喜酒賀禮，包給伴郎伴娘是工作人員酬謝禮，兩碼事喔！互包的意義不同，這是禮貌！至於雙方有沒有要收，那是看隨人」、「需要包給新人喔！這是禮貌」、「我結婚時好姐妹都有包（也都還在讀書），其中一位還是伴娘，只是我們互相包，畢竟意義不同」。