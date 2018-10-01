21歲男燒炭自殺！預排1天後發文求報警：多謝幫收屍

21歲男燒炭自殺！預排1天後發文求報警：多謝幫收屍(圖翻攝自/揚子晚報－紫牛新聞)

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若在網路上看見自殺PO文，不少人可能會認為是開玩笑。大陸日前有一篇微博發文寫下「一天多前我自殺了，燒炭…」，要求網友幫忙報警，豈料警方接獲報案，到場後證實此事並非玩笑，該名男子自殺前，先排了預發PO文，許多網友都感到相當難過。

根據《揚子晚報－紫牛新聞》報導，微博用戶「風不喧囂」為東東(化名)，是住在江蘇省南京市的21歲男子，他於9月28日中午發文表示，他一天前已燒炭自殺「這條是定時微博，麻煩看到的人幫我報個警」，還提供了住家地址，最後還提到「謝謝咯。這不是開玩笑…多謝幫我收屍了」。

網友發現後，起初還以為是開玩笑，隨後也有人幫忙報警，警方趕至南京江北旭日上城一區的住處，敲門時並沒有人回應，撬開門後就飄出媒氣味，屋內門窗都被封緊，隨後發現一名年輕人躺在床上，且無呼吸心跳，證實此PO文的真實性。

21歲男燒炭自殺！預排1天後發文求報警：多謝幫收屍 21歲男燒炭自殺！預排1天後發文求報警：多謝幫收屍(圖翻攝自/新浪江蘇)

東東的朋友表示，當時他看見這篇PO文後，就趕緊至住處查看但仍來不及，警方對屋內進行調查，目前已排除他殺可能。而東東是安徽和縣人，知情人士透露，其實東東之前就曾出現自殺念頭，疑似還有憂鬱症傾向，而此篇PO文是他在死前預先排好，定時在自發出去，因此看見時，人其實已過世。

事發後，微博上文章已被刪光 事發後，微博上文章已被刪光(圖翻攝自/新浪江蘇)

警方也已連絡親屬，而死者微博上PO文也已被刪光，直到9月30日家屬才PO文，先是向房東表示歉意，也希望不知內幕的網友，不要再亂猜測東東的死因「他一向都很開朗，讓家人放心，連這次也是，走得乾乾淨淨。親人哀逝之痛，將心比心」、「他去了他以為美好的地方，他的身，他的魂，都自由了。請求大家不要再議論了」，也希望大家不要再轉發此事。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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