16房客租屋處蟑螂亂竄「孕婦慘睡陽台」 華裔房東竟爽住豪宅

2018年10月01日 14:23 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

在世界各地有許多人選擇租屋過日子，因為沒有自己的家導致他們受到委屈時只能默默容忍。最近美國加州傳出有一名華裔房東出租3處公寓，但環境惡劣害16名房客常常面對蟑螂亂竄、地板發霉等噁心狀況，甚至有孕婦怕到只能睡陽台；最後眾人忍無可忍決定提告，盼法律能制裁這種惡房東。

綜合外媒報導，洛杉磯波莫納有16名房客在9月27日向法院提交訴狀，共同提告他們的惡劣房東，內容提到他們分別住在3處公寓，房東是同一位華人，他們居住的公寓常常看到蟑螂，食物、衣服甚至小孩的頭髮上都出現過，害他們得使用大量殺蟲劑；因為殺蟲劑除蟑螂的關係，導致其中一名有孕的房客怕影響胎兒，只能躲到陽台睡覺，但最可怕的是，戶外還會有老鼠出沒。

而其中一名房客在訴狀中提到，房東不肯正視房客提出的狀況，任由租屋環境持續惡化，蟑螂、床虱或老鼠等害蟲進入他們生活的區域，最可惡的是，管理員更威脅反映問題的房客：而房東自己住在獨棟豪宅，享受悠閒的生活。

房客們認為房東仗著當地房價高漲，便宜公寓難找，知道房客不敢與他作對，還會用「趕人」的說法逼他們把不滿往肚裡吞；房東的各種惡行讓房客身心俱疲，最後他們忍無可忍的狀況下決定提告，希望能要回房租和傷害賠償。