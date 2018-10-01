16房客租屋處蟑螂亂竄「孕婦慘睡陽台」 華裔房東竟爽住豪宅

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

在世界各地有許多人選擇租屋過日子，因為沒有自己的家導致他們受到委屈時只能默默容忍。最近美國加州傳出有一名華裔房東出租3處公寓，但環境惡劣害16名房客常常面對蟑螂亂竄、地板發霉等噁心狀況，甚至有孕婦怕到只能睡陽台；最後眾人忍無可忍決定提告，盼法律能制裁這種惡房東。

綜合外媒報導，洛杉磯波莫納有16名房客在9月27日向法院提交訴狀，共同提告他們的惡劣房東，內容提到他們分別住在3處公寓，房東是同一位華人，他們居住的公寓常常看到蟑螂，食物、衣服甚至小孩的頭髮上都出現過，害他們得使用大量殺蟲劑；因為殺蟲劑除蟑螂的關係，導致其中一名有孕的房客怕影響胎兒，只能躲到陽台睡覺，但最可怕的是，戶外還會有老鼠出沒。

而其中一名房客在訴狀中提到，房東不肯正視房客提出的狀況，任由租屋環境持續惡化，蟑螂、床虱或老鼠等害蟲進入他們生活的區域，最可惡的是，管理員更威脅反映問題的房客：而房東自己住在獨棟豪宅，享受悠閒的生活。

房客們認為房東仗著當地房價高漲，便宜公寓難找，知道房客不敢與他作對，還會用「趕人」的說法逼他們把不滿往肚裡吞；房東的各種惡行讓房客身心俱疲，最後他們忍無可忍的狀況下決定提告，希望能要回房租和傷害賠償。

伴娘沒包紅包！老闆婚後討「至... 細心種仙人掌！開花後竟飄腐臭...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。