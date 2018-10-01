細心種仙人掌！開花後竟飄腐臭味 他崩潰：誤會3年

有些植物外型相似，但實際卻是不同種類，總是讓人錯亂搞烏龍。日本有一名網友養了一盆仙人掌，每天都期待它開花，養了3年後，好不容易開了花苞，但仙人掌開花後，他卻發現不對勁，因為仙人掌的花竟飄出腐臭味，他才知道自己根本種錯植物了。
日本網友「ほくろ」最近在推特表示，他在家中種了一盆仙人掌，每天都細心的照料，種了3年好不容易長出花苞，他深深覺得很有成就感，豈料等花苞開後，他卻發現異狀，這朵仙人掌花聞起來竟有「腐臭味」，而且外觀上還有絨毛，跟普通仙人掌不同。
ほくろ崩潰的表示「種了3年等它開花，結果竟然不是仙人掌」，事後他也上網google，才得知這種花名叫「大花犀角(Giganti Carrionflower)」，外型與仙人掌相似，花瓣邊緣有暗紫紅色細毛，且會發出腐肉般臭味，為了吸引蒼蠅幫忙授粉，因此又被稱為「臭肉花」。
3年かけて育てたサボテンにやっと蕾が出来て、花が咲く日を毎日楽しみにしてたのに信じられないぐらい気持ち悪くて臭い花が咲いて、調べたらサボテンですらなかった時の私の気持ち、あんたに分かる？ pic.twitter.com/EUAZIhINZx— ほくろ (@hokuro__) 2018年9月5日