細心種仙人掌！開花後竟飄腐臭味 他崩潰：誤會3年

細心種仙人掌！開花後竟飄腐臭味 他崩潰：誤會3年(推特/@hokuro__)

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有些植物外型相似，但實際卻是不同種類，總是讓人錯亂搞烏龍。日本有一名網友養了一盆仙人掌，每天都期待它開花，養了3年後，好不容易開了花苞，但仙人掌開花後，他卻發現不對勁，因為仙人掌的花竟飄出腐臭味，他才知道自己根本種錯植物了。

日本網友「ほくろ」最近在推特表示，他在家中種了一盆仙人掌，每天都細心的照料，種了3年好不容易長出花苞，他深深覺得很有成就感，豈料等花苞開後，他卻發現異狀，這朵仙人掌花聞起來竟有「腐臭味」，而且外觀上還有絨毛，跟普通仙人掌不同。

ほくろ崩潰的表示「種了3年等它開花，結果竟然不是仙人掌」，事後他也上網google，才得知這種花名叫「大花犀角(Giganti Carrionflower)」，外型與仙人掌相似，花瓣邊緣有暗紫紅色細毛，且會發出腐肉般臭味，為了吸引蒼蠅幫忙授粉，因此又被稱為「臭肉花」。

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