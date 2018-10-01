高中情侶家裡偷約會 女方家長抓狂圍毆男友「扔他下樓」

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

學生時期談戀愛往往會受到家人阻攔，只為了讓孩子能專心讀書。印度有一名17歲高中女生索妮(Kumari Soni)和同校的男同學古馬(Tomidul Kumar)交往，但兩人的關係並未得到家人支持；日前古馬偷偷到索妮家約會寫功課，被對方家長發現後慘遭圍毆，甚至氣得將他扔下樓當場慘死。

綜合外媒報導，來自印度北方邦阿里格爾的索妮是一名17歲的高中女生，因為朋友的介紹，她和同校的一名男同學古馬相戀，陷入熱戀後卻讓她的家人很不諒解，時常要她趕快跟古馬分手，但她仍堅持不肯離開古馬，小心呵護這段感情。

直到9月27日古馬偷偷到索妮家中約會，兩人一起寫作業、複習課堂內容，豈料被索妮的家人發現他們「單獨共處一室」，當場抓狂衝上前圍毆古馬，甚至將他抬起來扔下樓，導致古馬當場慘死；索妮親眼看到愛人被家人害死，半天後就自殺殉情。

事後經警方調查，已逮捕4名嫌疑犯，其中包括索妮的爸媽，他們堅稱索妮是難過到自殺身亡，但警方懷疑索妮可能也是被活活打死，全案仍待遺體送驗後才能釐清真相。而古馬的父親是學校老師，他萬萬沒想到兒子去女友家寫作業，居然會發生這種悲劇，只盼警方能還他一個公道。

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文章來源：The Times of India

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