古代「女性宮刑」手法曝光！割乳、鐵鉤扯子宮...存活率幾乎0％

網路上流傳女性當時受「宮刑」的器具。(圖/翻攝自頭條號史為先)

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王佐銘

近日隨著電視劇《如懿傳》、《延禧攻略》熱播，讓民眾們再次「穿越」回大清時期，許多人更因此探討當代的服飾、妝容。然而說到了古代宮廷，最令人印象深刻的莫過於是皇上身旁的太監。但許多人不知道的是，在古時竟然也有受過類似「宮刑」的女性，且手法相當的殘忍、不人道。

古代「女性宮刑」手法曝光！割乳、鐵鉤扯子宮...存活率幾乎0% 古時女官照片。(圖/翻攝自每日頭條)

在中國古時，民間有流傳著「女太監」的製成方法。首先，他們會先將女子綁在柱子上，並且從她的口中，灌入一大碗具有麻醉效果的湯藥，待藥效發揮後，便拿了一把打鐵鉤，從她的陰部深入鉤到子宮，隨後掛上重物，用力拉扯，使女子的子宮與卵巢自然脫落，再將其用刀子割下。此外，還會將該女子的乳房割除，待養好傷後，一位女太監就成功製造完成了。

對於上述這樣類似男性受宮刑的過程，其實並不是什麼「女太監」的製成方法，而是一種古代對女性的懲罰。雖然她們同樣遭受了閹割，但絕大部分是因為宮鬥失敗的緣故，為的就是想藉由割去雙乳、子宮，讓她們在未來的生活，不但無法生育，也沒有辦法擁有性生活，手段極其殘忍。而遭受到這些刑罰的女子，據歷史記載，因為後果十分嚴重，幾乎沒有一個人能成功倖存。

不過有趣的是，許多民眾會把這些受過宮刑的「女太監」跟「女官」搞混。古時宮中女官的存在，其實是為了幫助皇后管理後宮而設立的，她們並沒有受到這種殘忍的「宮刑」淨身，因此在坊間存在著班昭、林妙玉等女官「被閹割」才能進宮的說法，僅是以訛傳訛、謠言罷了!

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