地獄級哭喊！萌妹安慰「寫作業很簡單」 小一哥崩潰：哪裡簡單啊！

2018年10月01日 17:23 王佐銘

對剛升小學一年級的小朋友來說，從幼兒園那樣無憂無慮的生活，轉變成要學習許多事，成為一個「小大人」的心境轉換，恐怕是非常難以承受的一件事吧！大陸浙江麗水最近就有一名小弟弟，因為回家寫作業而被弄到崩潰，沒想到卻還被一位母親友人的女兒補一槍，表示「哥哥認真點，作業很簡單的！」，讓他瞬間暴怒哭喊：「哪裡簡單啊！」

透過陸媒《梨視頻》的畫面顯示，一開始只見一名男童在鏡頭前哭泣，桌上還可以看到正在學習的課本，想來肯定是非常的苦惱和崩潰。下秒，畫面跳出，這時發現原來是個微信的群組。此時，下方的語音訊息被點開，一個可愛又帶點乳音的小女孩聲音傳出，「程程哥哥認真點，作業很簡單的！」小女孩試圖安慰這位因為作業而苦惱的小哥哥，但沒想到下則語音訊息，卻傳了一段撕心裂肺、發自內心的怒吼，「哪裡簡單啊！」這時才讓所有人了解到，這位男童是多麼痛恨作業，明顯地顯示出「寶寶心裡苦，苦卻沒人知」的心境。影片在網路上流傳後，讓網友們瘋狂熱議。

男童爆紅後，當地有媒體採訪了該位男童的母親，她表示，今年這位程弟弟剛滿８歲，目前小學一年級。因為學校正在教導拼音，在幼兒園時又沒有先上過，所以非常地吃力，而當天她在教導他的時候，因為比較急，所以程弟弟就哭了出來，因為她覺得過程時在很好笑，所以就錄了段影片，並發送到群組裡面。沒想到原本朋友正在就讀幼稚園的女兒好心想安慰他，卻不小心激發程弟弟的怒火，讓他當場崩潰，直嗆：「哪裡簡單啊！」

對此，網友們看了影片後紛紛留言表示「正太的吶喊」、「記得小學五年級的時候作業寫不完在那哭個半死，然後我爸偷偷幫我寫作業」、「這是親媽，沒事消遣消遣兒子」、「小妹妹的聲音好好聽呀」、「幼兒園萌妹還是年紀太小太天真了」