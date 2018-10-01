努力就會成功？台大教授直言：錯的離譜！

2018年10月01日 20:35 林孝芸

只要努力就一定會成功？從小到大我們不斷被灌輸著「努力就會成功」的觀念，但台灣大學電機系教授葉丙成直言：「錯的離譜！」他認為不努力永遠不會成功，但努力只是讓貴人願意考慮給我們機會的「入門票」，想要成功，除了努力、機會外，事實上還有更加重要的另外兩個關鍵！

你還在以為努力就會成功嗎？(示意圖/達志影像)

葉丙成在臉書發文表示，現今台灣學生所認定的成功，就是考上一流的名校，這件事情確實是靠自己努力準備就能有成，但這樣的人生經驗讓不少學生在出社會前，就會以為成功只要靠自己努力就能獲得。

葉丙成說，這幾年創業的經驗讓他深深感受到，別人願意給予機會是很難得的一件事情，「努力不過只是得到人家賞識、讓人家願意考慮給我們機會的入門票。沒有人願意給機會，成功的可能性大幅減少。不珍惜別人給的機會的人，以後很難再得到機會、很難成功。」

但已經成功的人，總會告訴別人自己一路上走過來有多努力，很少有人會願意告訴別人自己獲得了多少貴人給他的機會，所以才會成功，導致大家都有錯誤的觀念。他表示：「事實是：不努力，我們永遠不可能成功；但努力，只是讓貴人看到我們的門票；要成功，努力外還要人家願意給機會；努力+謙卑+珍惜，才是成功的真正關鍵。」

最後他呼籲，別再教小孩「只要努力就能成功」這種錯誤的觀念，否則小孩永遠都不會知道別人願意給他機會，是一件多難得的事情，更不知道要謙卑珍惜，「成功這件事，從來就不是操之在己的。」