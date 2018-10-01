iPhoneXS MAX有多耐用？他拿刀猛刺鐵鎚砸 網友全崩潰

他想知道iphone新機耐用程度，竟拿鐵槌猛敲。(圖/翻攝自梨視頻)

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王佐銘

對於許多果粉來說，九月可說是年度盛事，除了可以目睹Apple新機的發表，就在當月便也能拿到新手機，好好跟朋友大肆炫耀一番。不過在國外，卻也有不少網友們想要試試看最新款手機的耐用程度。近日就有名網友先是拿刀猛刺再拿鐵槌猛敲，雖然這樣的畫面相當紓壓，但也讓不少網友哀嚎：「膜才剛撕阿！」

透過陸媒《梨視頻》的畫面顯示，一名男子拿出了蘋果最新發行的旗艦機iPhone XS MAX，只見他剛把該台手機的保護膜撕下，證明該台手機可是貨真價實的新機。下一秒，他便向鏡頭表示，自己要測試iPhone XS MAX的耐用程度。因此他拿出了刀子對著機背大力刺擊多次，先是讚揚其實還挺「堅強」，但仍能看到有許多刮痕的產生。不過這樣卻沒有滿足他的「求知慾」，隨後他還拿出了鐵鎚，在距離手機三、四英吋的高度下，讓它垂直掉落，一開始iPhone XS MAX還能承受這樣的撞擊，但在兩、三次的敲擊下，螢幕的中央開始出現了裂縫，甚至還影響了觸碰的功能，之後隨著鐵鎚撞擊，手機的螢幕與背蓋簡直被操得體無完膚，最後整台手機也如同廢物一般，結束了它短暫的一生。

對此，許多網友看到了影片後，紛紛留言表示「真是有錢人…」、「如果不要這支手機，可以送我沒關係」、「瞬間就變成了廢鐵了阿」、「看了好心疼阿！」不過也有網友們說「每次看這種影片都好療癒」、「怎麼不放在果汁機裡？」、「這就是我選擇三星的原因」

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