揪女友躲超商外洩慾 酒醉渣男「完事後」把她活活踹死

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導
揪女友躲超商外洩慾 酒醉渣男「完事後」把她活活踹死 揪女友躲超商外洩慾 酒醉渣男「完事後」把她活活踹死(圖/ 翻攝自推特)

一些情侶為了增添彼此情趣，會從各種方面找尋新鮮感或刺激感。澳洲有一名21歲男子麥克拉迪(Les McLarty)酒後和交往6年的女友查普曼(Chapman)在超商外上演活春宮，但他疑似喝太茫，完事後竟將查普曼活活踹死，還留下死者半裸遺體的殘局，自己逃離現場。

綜合外媒報導，澳洲布魯姆一名21歲男子麥克拉迪和23歲的女友查普曼已經交往6年，在去年3月17日他喝醉後，帶著女友到一處超商後方洩慾，但完事後不知道發生什麼事，他突然朝查普曼拳打腳踢，最後將她活生生踹死，而本人則直接離開案發現場。

事發隔日有民眾發現查普曼的遺體，半裸的姿態橫屍在停車場內，嚇得民眾趕緊報警處理；後來警方循線逮捕麥克拉迪，他卻稱自己當時喝醉了，根本不記得發生過什麼事，更強調自己從來沒有想過要打死女友，清醒後他也很後悔自己做出這種事。

不過，近日該起案件終於定讞，儘管麥克拉迪的辯護律師認定這是「因酒精產生的悲劇」，但法官仍認定麥克拉迪打完人就離開，還害對方死得如此不體面，人格遭到污辱；且事後經調查發現他在2014年到2016年間有4次傷害死者，因此判處他終身監禁，得服刑17年才可假釋。

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