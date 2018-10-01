新手媽好緊張！拿「放大鏡」檢查小baby　醫生虧：還好她沒有顯微鏡...

新手媽媽好緊張，竟拿放大鏡檢查小孩的身體。(示意圖/達志影像)

友善列印
林孝芸

新生命的到來非常美妙，對於新手媽媽更是一件不容易的事情！一位新手媽媽日前在小Baby的身上發現了一些不尋常的地方，她緊張的傳訊息詢問醫生，但仔細一看，才發現她竟然是拿著「放大鏡」檢查小Baby的身體，醫生看完非常無言，最後更虧她：「可以把你的放大鏡丟掉嗎？」

一位醫生在臉書社團《爆廢公社》貼出他與這位新手媽媽的對話截圖，只見對方先是詢問：「醫師您好，我的孩子剛滿月，前幾天睡覺時，我用放大鏡發現他腋下有跟金色的小細毛，請問這會是什麼問題嗎？」醫生看了看覺得沒有大問題，回覆她：「這個應該還好吧」，但她還是很緊張，接著問：「他的腳底有顆很小的黑痣，也是用放大鏡才看得出來，這個會有惡性化的可能嗎？」醫生看完很無奈，回覆她：「你真的想太多了」，沒想到她還是不死心，接著問：「對不起新手媽媽比較緊張，翻開他的下眼瞼，用放大鏡看有條小血絲，這樣我可以做些什麼事嗎？」看到這裡，醫生不禁虧她：「可以把你的放大鏡丟掉嗎？」

不少網友看完都笑翻了，紛紛留言：「這位媽媽也太逗趣了吧，到底是多緊張？」、「初為人母難免，但拿放大鏡看真的太誇張了啦」、「醫生感覺快要爆炸了」、「我想這位媽媽可能需要先掛號。」

文章來源：爆廢公社

iPhoneXS MAX有多...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。