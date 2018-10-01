新手媽好緊張！拿「放大鏡」檢查小baby　醫生虧：還好她沒有顯微鏡...

2018年10月01日 21:21 林孝芸

新生命的到來非常美妙，對於新手媽媽更是一件不容易的事情！一位新手媽媽日前在小Baby的身上發現了一些不尋常的地方，她緊張的傳訊息詢問醫生，但仔細一看，才發現她竟然是拿著「放大鏡」檢查小Baby的身體，醫生看完非常無言，最後更虧她：「可以把你的放大鏡丟掉嗎？」

一位醫生在臉書社團《爆廢公社》貼出他與這位新手媽媽的對話截圖，只見對方先是詢問：「醫師您好，我的孩子剛滿月，前幾天睡覺時，我用放大鏡發現他腋下有跟金色的小細毛，請問這會是什麼問題嗎？」醫生看了看覺得沒有大問題，回覆她：「這個應該還好吧」，但她還是很緊張，接著問：「他的腳底有顆很小的黑痣，也是用放大鏡才看得出來，這個會有惡性化的可能嗎？」醫生看完很無奈，回覆她：「你真的想太多了」，沒想到她還是不死心，接著問：「對不起新手媽媽比較緊張，翻開他的下眼瞼，用放大鏡看有條小血絲，這樣我可以做些什麼事嗎？」看到這裡，醫生不禁虧她：「可以把你的放大鏡丟掉嗎？」

不少網友看完都笑翻了，紛紛留言：「這位媽媽也太逗趣了吧，到底是多緊張？」、「初為人母難免，但拿放大鏡看真的太誇張了啦」、「醫生感覺快要爆炸了」、「我想這位媽媽可能需要先掛號。」