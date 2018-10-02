2台百萬高檔車停車場「互相尊重」 內行人揭露亮點！

2台百萬高檔車停車場「互相尊重」 內行人揭露亮點！(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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大多數寶貝自己愛車的駕駛，開車出門都怕遇到三寶，停車就算在停車場也怕被其他車輛擦撞。最近有一名網友在一處停車場直擊超有趣畫面，兩台高檔轎車停在隔壁，但兩台車中間隔了有隱形結界，「互相尊重」的畫面讓網友全笑翻，有內行人讚嘆「兩位車主都好有禮貌、有修養」。

日前一名網友在一處室內停車場，看到一輛紅色福特Ranger和一輛金色BMW X2相鄰而停，分別停在A44和A43車格，但紅色福特的右側車身幾乎貼著牆壁，而金色BMW也湊巧停得比較左邊，兩台車中間像是有一道隱形的牆，好讓彼此「井水不犯河水」，不會有開門就發生擦撞的問題；原PO也忍不住開玩笑，「這2個感情很差吼…」。

一張停車照瞬間引起網友熱烈討論，紛紛留言讚揚兩位車主，「這樣停才是正確的，老司機才會這樣停」、「惺惺相惜，很棒的停法」、「誰都不想碰到誰的概念」、「保護自己尊重他人」、「內行的都會這樣停車，給人方便就是自己方便」、「小地方可以看出車主的水準，不多了這類人」、「兩位都是為他人著想的優質駕駛」。

有些網友則有不同看法，「可能是一個單身自己能下車就好，一個有家室，讓自己與妻兒大小都能下車」、「右邊有載女友，左邊單身狗」、「福特單身哭哭」；也有這樣停車的網友跳出來表示，「我也都這樣停，可是每次停這樣都被用異樣的眼光看待，有時候還會被笑說我是停車技術爛的停車三寶」。

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