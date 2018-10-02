好軟Ｑ！他施展「縮骨功」鑽10CM門縫...成功盜竊2萬4千元

2018年10月02日 07:16 王佐銘

日前在台灣，有一名女子鑽入夾娃娃機內，偷走７隻布娃娃遭到函送法辦，讓不少網友虧她學過「縮骨功」。不過人外有人，天外有天，大陸一名男子為了想竊取店家的5400多元人民幣(約新台幣24000元)，便從窄小的10公分門縫鑽入，成功竊取。日前男子遭當地警方逮捕，被判有期徒刑1年3個月並處罰人民幣3000元。

據陸媒《梨視頻》報導，根據受害店家所提供的畫面可以看見，店鋪的門鎖完好無損，玻璃門也絲毫沒有遭到撬動的痕跡，不禁讓人懷疑莫非竊賊是內鬼還是學過移形換影？之後看了監視器所拍攝的畫面才知道，原來小偷學得是「縮骨功」！事發當晚，只見一名男子將扣著鎖的玻璃門掰開，出現了約10公分的縫隙，為了想竊取店內的財物，竊賊嘗試側身進門，但並不成功，不過他仍然不斷地用各種姿勢嘗試，在第4、5次的時候，果然「皇天不負苦心人」他臥倒並慢慢擠進門縫內，最終成功竊取了人民幣5400多元，之後便逃離現場。

竊賊被逮後，一臉無辜地告訴媒體，「門縫就這麼長，但就這樣鑽進去了」絲毫沒有覺得有什麼不妥。對此，當地法院審理後指出，因為被告人在被逮捕的期間，仍然有其他的竊盜案件，且還有多次的前科，實屬累犯。因此，依《竊盜罪》判處有期徒刑7個月，並處罰金人民幣1000元。並連同前罪，判處有期徒刑10個月與2000元刑罰，最終決定執行有期徒刑1年3個月並處罰金人民幣3000元及責令退違法所得發還給被害人。