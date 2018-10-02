KFC進軍遊戲界？肯德基爺爺變肌肉猛男嚇呆網友

KFC進軍遊戲界，肯德基爺爺變肌肉猛男。（圖／翻攝自推特）

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近年遊戲產業發展蓬勃，不少公司甚至為了宣傳自家產品選擇製作相關遊戲，沒想到現在連速食業者KFC也宣告成立遊戲部門，將肯德基爺爺變成肌肉猛男，引發討論。

KFC進軍遊戲界？肯德基爺爺變肌肉猛男嚇呆網友 肯德基爺爺變肌肉猛男摔角場上大戰摔角選手。（圖／翻攝自推特）

根據了解，肯德基最近成立了KFC遊戲部門「KFC Gaming」，並在推特創立官方帳號，此外還貼出一支影片，影片中白髮蒼蒼的肯德基爺爺變成肌肉猛男在摔角場上與人大戰，此外還有一段畫面看到他與麥當勞叔叔一起進行對戰，用柺杖把對方打得落花流水。

雖然肯德基目前還未透露遊戲部門接下來的動向，不過在釋出的影片中可以看到不少人熟悉的遊戲作品像是《要塞英雄》、《我的世界》、《虹彩六號》、《WWE 2K18》等，讓人相當期待。

好軟Ｑ！他施展「縮骨功」鑽1...

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