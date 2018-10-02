2018年10月02日 08:22 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

大叔當眾示愛！小模團酸要看誠意「先拿出豪宅跑車」

不少模特兒外型亮眼，因此吸引許多粉絲喜愛，甚至還會送禮物逗她們開心。香港一名25歲小模袁晴晴「CoCo」，前年捲入偷iPhone而被告，讓她之後神隱，最近才漸漸復出，日前她為店家站台時，突然有一名大叔粉絲當眾向她示愛，沒想到卻慘遭她的朋友嗆，想交往就先拿出「豪宅、跑車」。

據了解，前年一名28歲餐廳老闆正在追求袁晴晴，兩人約會時，袁晴晴看中一個價值20萬元(新台幣)的香奈兒包，因此不斷央求對方買給她，餐廳老闆無奈下掏出信用卡付帳，卻發現餘額不足，袁晴晴事後調查對方，發現男子只是一名廚師，竟氣得偷走對方的iPhone落跑，最後因此鬧上法院。

大叔當眾示愛！小模團酸要看誠意「先拿出豪宅跑車」

而她也因此事神隱，最近才慢慢接活動復出，日前她替一間店站台，當時與其他模特兒站在街上，突然出現一名中年大叔，身上揹有「袁晴晴」字樣的板子，手中還拿著鮮花，當眾下跪向她示愛，她只是尷尬的笑，而身旁朋友則是替她發聲，表示要對方拿出「豪宅、跑車」，才會考慮是否能有進一步發展。

不僅如此，袁晴晴的朋友還嚷著「拿出你的誠意來啊！」，男子隨後從口袋，掏出家中鑰匙，其朋友看了後直說不是豪宅，甚至狠酸「你是不是還跟媽媽住一起啊！」，袁晴晴連忙制止後，朋友才安靜將鑰匙還給對方，現場更是一陣尷尬。