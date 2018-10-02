熱情形象感染網友 「我是東方神起允浩」趕走煩悶

熱情形象感染網友 「我是東方神起允浩」趕走煩悶(圖片取自ins/yunho2154)

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結束假期重回工作崗位的星期一，總是容易讓人提不起精神、感到憂鬱，因此韓國網友想出了對抗藍色星期一的辦法，靠著不斷洗腦鼓勵自己：「我是東方神起允浩」，讓自己重新振作、積極面對逆境。

昨日在推特上，一名韓國網友發布貼文寫道：「今天真的超級累，但一直對自己不厭其煩地洗腦『我是允浩』。在幹活時『我是允浩』，在活著的每瞬間感覺到快樂，如此這般輕易地戰勝逆境的精神就是眾所周知『我就是不懈努力的允浩』！」，這則貼文也在推特上引起話題，讓允浩的名字幾度登上韓國的話題趨勢。

允浩唱跳 剛起床的允浩熱情唱跳(圖/翻攝自MBC《我獨自生活》)

韓國男團東方神起當中的成員允浩，一直以「熱情富豪」的形象活躍於螢光幕前，日前參與韓國綜藝《我獨自生活》，曝光日常生活，他起床後做的第一件事竟不是刷牙洗臉，而是打開所屬團體的歌曲激情唱跳，開起一人演唱會，讓一起參與節目的嘉賓爆笑不已，更認證了允浩「熱情男」的外號。同公司好友SJ成員金希澈也在綜藝節目《認識的哥哥》中提到，SM公司當中的「熱情三人幫」允浩、始源、珉豪只要聚在一起，連會長李秀滿老師都會避開他們。

也因此「我是允浩」就成為了一種充滿熱情、無所畏懼的精神口號，也有許多人紛紛發文表示「我不是允浩」，來表達自己提不起精神的心情。

S.H.E告別華研　個人物品...

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