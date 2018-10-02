父過世手機陪葬！驚APP顯示日走2000步 女兒回撥揭真相

2018年10月02日 09:42 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

若看見死者遺物有動靜，想必會嚇死不少人。大陸浙江省杭州淳安縣一名女子，日前在滑手機時發現，社群App「微信運動」上顯現出，過世的父親竟在當日走了2000步，讓她感到毛骨悚然，回撥竟還打通但無人接，經警方調查下才得知，當地有竊賊會偷取死者陪葬品，並占為己有。

根據《中青網》報導，黃姓女子睡前滑手機時，發現微信運動App上，父親竟在當日走了2000多步，讓她嚇得當場冒冷汗，因為父親已過世1個月，心想「難道父親還活著？」，但下葬那天她確實看見父親已火化，隨後她想到，當時家人將父親遺物都葬進墓穴裡，懷疑東西應該被偷了。

黃女表示，父親手機已入土陪葬，豈料卻變成竊賊下手目標(圖翻攝自/每日頭條)

於是黃女趕緊回撥，果真有撥通但沒人接聽，隔日她便至墓地察看，發現父親的墓碑有被動過的痕跡，而裡面的陪葬品不翼而飛，她立即報警，警方便在附近，逮到一名27歲，且患智能障礙的陳姓男子，而他其實早在去年，就經常至墓地盜竊，先後偷得5支手機與1台平板電腦。

而陳男觀察到，墓碑看起來較新，前面的鮮花還未枯，推得死者應該是剛下葬的，且也發現不少親屬，會將死者的遺物一起下葬，因此只要想換手機，他就會至墓地挖墳，尋找喜歡的款式。陳男落網後，警方鑑定他患有輕度精神發育遲滯，因此對於偷竊行為，缺乏辨識能力，為限定刑事責任能力，最終依涉嫌竊盜罪嫌交保後審。