參觀大體「可以摸器官！」網友憶述：1年不敢吃豬肉

2018年10月02日 10:51 李珮雲

隨著世代改變，捐贈大體風氣開放，當有自願者想要成為大體老師時，醫學院會先在死者遺體血管注入8公升防腐劑，再將屍身浸泡在福馬林液中2至3年，確保不會腐壞。一名媽媽在網路上透露，日前收到女兒學校發的通知，詢問是否參加大體參觀活動，她認為機會難得鼓勵女兒參加，引起不少曾參觀過的網友熱議，留言直呼「摸器官真的一生難忘！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》上傳一張「大體參觀活動」同意書說道，當下她立即迅速幫女兒簽名，並鼓勵女兒秉持著尊重的心態去參觀。貼文一出引起有同樣經驗的網友議論，紛紛留言回應「我女兒已去過，很特殊的經歷（我個人認為）」、「這是一種尊重生命的教育課程，很好的課」、「我有去，護理系必經之路，覺得對專業很有幫助」、「種經驗真的不是人人有的，去看完之後會有很大的領悟」。

也有網友分享自己的經驗，「可以摸大體老師的器官（腎臟、肝之類的器官），很特別的經驗」、「我唸醫專的時候也是要給家長簽，很想去看看就自己簽了，然後還去了兩次，不過蠻多同學吐著出來」。

還有人說「去看的時候，旁邊的學姊看到自己照顧過的病人在當大體老師，當場淚崩」、「讀相關科系的 都會去參觀，回來後大概一個禮拜不敢吃燒臘」、「我覺得是個很好的學習經驗，不過我想你女兒大概回來會一整年都不敢吃豬肉了」；有網友解釋「福馬林泡過的大體，肌肉組織都會變色，看起來像煮熟的豬肉那樣。