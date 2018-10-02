生日趴變性愛雜交趴！9女19男摩鐵赤裸大混戰

生日趴變性愛雜交趴！9女19男摩鐵赤裸大混戰（圖／翻攝自畫面）

友善列印
／綜合報導

台北市內湖警分局上月30日前往大直知名連鎖摩鐵查緝，破獲一起9女19男的混戰性愛趴！警方調查發現，男性參加者需繳交5千費用，女生免費，主辦方扣除房間及酒錢後，還會將多出款項分給參加的女生當分紅。警方訊後將3名主辦人依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。

警方表示，一名自稱從事金融業的34歲張姓男子與就讀大學的20歲洪姓女友及39歲黃姓女友人，今年7月透過LINE群組攬客，並陸續在LINE、PTT、網路論壇以「生日趴」名義舉辦性愛雜交派對。打出男性參與者每人收費5千元，須事前支付訂金1千元，女性免費、旁觀者5百元的價碼，利用周末時間在北中南各地汽車旅館開性愛趴，參加者眾多，1天3場，獲利可觀。

根據LINE群組「房間很多人」截圖顯示，最新一次的活動打出「超優20歲大學生正妹群管生日趴」為主題，以3小時為一個單位，並在群組中註明，「有多對情侶及新妹觀察員同歡」，吸引眾多網友報名卡位。

警方掌握消息後，上月30日下午2時，趁著雜交趴「玩得正嗨」時，持搜索票前往查緝，只見房內一片漆黑，赤裸的男女四散在房間各角落奮戰，起出18個使用過的保險套、298個未拆封保險套、潤滑劑，以及2萬8千餘元現金，現場9女19男全進了警局。警方訊後將3名主辦依妨害風化罪嫌移送法辦，其餘參與者則依違反社會秩序維護法裁處罰鍰。

生日趴變性愛雜交趴！9女19男摩鐵赤裸大混戰 最新一次的活動打出「超優20歲大學生正妹群管生日趴」為主題，吸引眾多網友報名卡位。（圖／翻攝自畫面）
生日趴變性愛雜交趴！9女19男摩鐵赤裸大混戰 男性參加者需繳交5千費用，女生免費，主辦方扣除房間及酒錢後，還會將多出款項分給參加的女生當分紅。（圖／翻攝自畫面）
生日趴變性愛雜交趴！9女19男摩鐵赤裸大混戰 警方在床邊找到數個保險套。（圖／翻攝自畫面）
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