媽媽開車閃袋鼠害兒摔成殘障　他成年後怒告求償2.2億元！

2018年10月02日 13:44 王佐銘

澳洲一名青年，日前控告其母親，表示當他還是嬰兒時期，母親開車為了要閃避一隻袋鼠，因此翻車害得他腦部受到嚴重的創傷，一輩子都成了身障人士。因此決定在19年後向母親提告，還要求償1000萬澳幣(約新台幣2.2億元)。

據外媒報導指出，在西元1999年2月時，提告的青年才剛出生不久，母親開車載著還是嬰兒的他外出，豈料路途上卻出現了一隻袋鼠。其母為了想閃避袋鼠以免撞上，卻不小心翻了車，害得男嬰遭拋飛撞地，腦部因此受到重擊。也因為頭部受到重創，害得男嬰成為了身障人士，生活都無法自理。

對此，男嬰長大成年後，實在不滿因為母親的「過失」害得他過去、現在、未來都沒有辦法享受著「正常人」般的人生，因此決定在19年後，憤而向母親與保險公司提告，並且求償高達千萬的澳幣賠償金。

雖然這起案件事後全交給了雙方律師處理，但這樣「袋鼠害摔」的事件，卻時常在澳洲發生。由於過去袋鼠曾被澳洲政府視為「國寶」的特殊物種，但是近年數量卻以驚人的速度。全澳洲的袋鼠從2010年2,700萬隻，6年後爆增為4,500萬隻，袋鼠數量是總人口的兩倍，成為當局不得不面對的問題。為保護脆弱的生態環境，便有專家Tom Fedorowytsch和官方開始呼籲民眾獵捕袋鼠，並推廣用袋鼠替代牛肉，試圖藉此抑制「國寶」們的過度成長。