敬禮！婚禮舉行一半...民宅冒大火　消防員新郎拋下嬌妻急救火

2018年10月02日 13:53 林孝芸

太偉大了！美國明尼蘇達州一對新人正在舉行婚禮時，附近一棟民居起火，身為消防員的新郎馬上拋下了新娘，迅速前往火場救援，新娘事後也為丈夫感到驕傲。

現場賓客為布拉薩鼓掌歡呼。(圖/取自Krista Boland 臉書）

綜合外媒報導，39歲的消防員布拉薩(Jeremy Bourasa)與32歲女友博蘭 (Krista Boland)，兩人交往多年並育有一子，終於決定在今年9月1日完成終身大事，他們的婚禮也選在布瓦薩工作的消防局舉辦。起初，布拉薩一點都不擔心會在婚禮期間被召回救火，因為當天是他的休假，且當地發生火災的次數十分少。但就在兩人剛交換完誓約，要拍攝婚紗照時，附近就傳出了火災。

布拉薩表示當時他看了妻子一眼，很顯然她並不想要他前去救援，但因為現場消防隊急需救援，第二次警報後就把他叫走了，布拉薩迅速的脫下西裝，換上消防裝備，然後跳上消防車離開。所幸這起火災很快被熄滅，沒有造成任何傷亡。事後博蘭接受訪問時表示：「我知道我該放手讓他去，我的姪子與姪女也曾被大火奪走性命，我知道他必須去救援，因為我們家人曾在火災中失去一切。」

布拉薩在2小時後回到婚禮現場，當他回來時，在場的150位賓客立刻起立鼓掌，開心的迎接他，博蘭也驕傲的說：「我將可以和他共度餘生，但那一刻大家需要他」。