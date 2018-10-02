搭校車誤上韓國團旅！男大生意外「飄向北方」賺到一日遊

2018年10月02日 14:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名就讀銘傳大學的男大生，轉學考上文化大學，沒想到卻誤上了韓國團的遊覽車，一路「飄向北方」，展開野柳一日遊，奇葩過程讓網友笑翻了。

網友昨（1日）在《Dcard》出賣朋友的糗事，提到友人轉學考上文化大學，「聽說文化有一台車是豪華遊覽車」，於是他拿著文大車票給車門口的人驗票，車子發動後，他便察覺有異，諸如「車上有韓國導遊」、「車子行駛路線飄向北方」…才驚覺自己搭到韓國旅行團的車子。

當事者事後也回文詳述當天情況，提到因為轉學的關係，沒搭過幾次校車，原本以為早上10點左右會有一班校車上文大，當時他看見一輛遊覽車停在平時校車會停的地方，於是他手持文大車票上車，司機跟另一人看著他2秒後便放行，他還心想，「不是要剪票嗎？還是下車再剪？」

沒想到發車後，就走上來一名導遊全程講韓文還點了名，接著車子上了高速公路，他才驚覺搭錯車，一度想舉手發問，但導遊全程用韓文介紹沒停過，他又因為生性內向不敢舉手詢問，而且這還是一台環島遊覽車，他只能一路乾著急，直到車子停靠野柳休息。

就這樣，男大生在野柳看了女王頭，還跑去咖啡館充電喝咖啡，展開20幾年來第一次的「奇異冒險」，文章曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「怎麼這麼北爛」、「沒看過那麼扯的事」、「可以說在哪裡上車嗎！我也想要免費一日遊」。

還有人擔心「導遊通常要清點人數，確認人數正確才會開走吧，所以是不是有那個團員被丟包了？」對此，男大生解釋，導遊車上點名時有念名字，「好像不是數人頭的，但是我也不知為何他沒理我…應該是沒有少人，至於我到野柳就自行行動了…」。

陰錯陽差搭錯校車，男大生被載到了野柳。（圖／翻攝自《Dcard》）

因為韓國團是環島行程，男大生在野柳下車後就自行「脫隊」，買了車票趕回台北上課。（圖／翻攝自《Dcard》）