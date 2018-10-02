魔笛手再世？他吹笛聲太美妙...20隻浣熊竟圍圈朝聖聆聽

男子一吹奏直笛，浣熊竟然緩緩從樹林裡爬出聆聽。(圖/翻攝自影片)

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魔笛手再世?他吹笛聲太美妙...20隻浣熊竟圍圈朝聖聆聽

聽過「彩衣魔笛手」的民間故事嗎？相傳在13世紀，德國哈默爾恩村落鼠滿為患，某天來了一位自稱捕鼠能手的外地人，居民允諾若他能除去鼠輩，必當給予重酬，沒想到當他吹起了笛子，鼠群們便聞聲隨行，最終跳河淹死。然而近日美國也出現了一位擁有如此神力的男子，當時他吹起了直笛，便引來了樹林內的一大群浣熊前來朝聖聆聽，堪稱現代版的「魔笛手」。

透過網路上流傳的影片可以看見，一名男子在樹林中吹著直笛，沒想到令人詫異的結果發生了！一隻隻的浣熊竟然從樹林裡緩緩爬出，且圍繞在男子身旁，靜靜聆地聽著他所吹奏出來的美妙笛音，讓許多網友看得直呼不可思議。

綜合外媒報導指出，這段影片拍攝於上月20日，一名住在紐約州的男子帶著朋友一同前往當地布拉斯州立森林（Brasher State Forest）。當時這名戴帽的男子吹著美國直笛(印地安人笛) ，據悉那是美洲原住民所擁有的一種能觸動靈魂、療癒人心的古老樂器，然而它不單單能撫慰人心，就連脾氣暴躁又好動的浣熊也懾服於其下。據了解，當時至少有20隻浣熊圍繞在吹笛的男子身邊。

對此，許多網友看了這段影片後簡直不肯置信，紛紛認為這名男子根本就是魔笛手的轉世，只要能靠著笛音就能吸引任何動物，這樣的能力實在太難得，根本是人間傳奇之一！

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