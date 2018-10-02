2018年10月02日 14:35 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

嫩妹懷胎4月要司機搬貨遭拒 氣PO網公審反被砲轟(影片/ 取自臉書@ Amy Natasha Botten)

大多數人印象中孕婦比較虛弱，親友都會盡量不讓她們提重物，避免發生什麼意外。英國倫敦一名20歲年輕媽媽博登(Amy Natasha Botten)懷胎4個月，日前她網購的商品送到家門外，要求司機替她將東西搬到2樓卻遭到拒絕；事後她氣得將此事PO上臉書公審，沒想到反被網友砲轟，批評她態度太差對方沒必要幫她。

綜合外媒報導，來自倫敦的一名20歲年輕媽媽博登日前在連鎖超市(ASDA)訂購2百英鎊(約新台幣8千元)的商品，不久後貨運司機就將商品送達，但有4個月身孕的她當時還要照顧年幼的兒子，便氣喘吁吁地跑下樓到門口詢問司機，「能不能幫我把東西搬到2樓？我的兒子在哭，我得照顧他」。

豈料司機面有難色地拒絕她的請求，博登馬上語氣大轉變，氣憤地說「你不願意？但這是你的工作」，從影片中看到司機只是默默地將商品搬到一樓門外地板上，博登還發現自己訂單中有註明要購物袋，對方也只說「沒有提供袋子」，兩人對話的時候還能聽到博登兒子的哭聲，現場狀況十分尷尬。

事後博登氣得將自己遇到的遭遇分享到臉書，還上傳監視器拍到的畫面，強調當時有和對方說自己懷孕，而且她認定購物網上有規定送貨員得將商品搬到訂貨人的家門前，該名司機卻完全不搭理她，最後她也只能跟對方說，「好吧，謝謝你的幫助」；博登在分享的影片中提到，「這種狀況不該發生在身體不好、孤獨、年老、殘疾和懷孕的人身上」。

這個問題馬上引起網友熱議，有些人覺得司機不替消費者搬貨，是沒有完成自己工作的行為；但有不少人卻認為博登沒必要將影片分享公審司機，因為她才懷孕4個月，身體不至於沒辦法搬運購買的商品，「我懷孕了也會自己搬東西，仗著自己有身孕就公審人家，不太友善吧」、「司機可能因為這樣要丟了工作」。

事後購物網的發言人對此回應，「我們會盡力提供消費者優質服務，但這次我們真的做錯了，會向博登致歉，也會和她聯繫溝通彌補的方式」。