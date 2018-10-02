嫩妹懷胎4月要司機搬貨遭拒 氣PO網公審反被砲轟

嫩妹懷胎4月要司機搬貨遭拒 氣PO網公審反被砲轟(圖/ 翻攝自臉書@ Amy Natasha Botten)

友善列印
／綜合報導
嫩妹懷胎4月要司機搬貨遭拒 氣PO網公審反被砲轟(影片/ 取自臉書@ Amy Natasha Botten)

大多數人印象中孕婦比較虛弱，親友都會盡量不讓她們提重物，避免發生什麼意外。英國倫敦一名20歲年輕媽媽博登(Amy Natasha Botten)懷胎4個月，日前她網購的商品送到家門外，要求司機替她將東西搬到2樓卻遭到拒絕；事後她氣得將此事PO上臉書公審，沒想到反被網友砲轟，批評她態度太差對方沒必要幫她。

綜合外媒報導，來自倫敦的一名20歲年輕媽媽博登日前在連鎖超市(ASDA)訂購2百英鎊(約新台幣8千元)的商品，不久後貨運司機就將商品送達，但有4個月身孕的她當時還要照顧年幼的兒子，便氣喘吁吁地跑下樓到門口詢問司機，「能不能幫我把東西搬到2樓？我的兒子在哭，我得照顧他」。

豈料司機面有難色地拒絕她的請求，博登馬上語氣大轉變，氣憤地說「你不願意？但這是你的工作」，從影片中看到司機只是默默地將商品搬到一樓門外地板上，博登還發現自己訂單中有註明要購物袋，對方也只說「沒有提供袋子」，兩人對話的時候還能聽到博登兒子的哭聲，現場狀況十分尷尬。

事後博登氣得將自己遇到的遭遇分享到臉書，還上傳監視器拍到的畫面，強調當時有和對方說自己懷孕，而且她認定購物網上有規定送貨員得將商品搬到訂貨人的家門前，該名司機卻完全不搭理她，最後她也只能跟對方說，「好吧，謝謝你的幫助」；博登在分享的影片中提到，「這種狀況不該發生在身體不好、孤獨、年老、殘疾和懷孕的人身上」。

這個問題馬上引起網友熱議，有些人覺得司機不替消費者搬貨，是沒有完成自己工作的行為；但有不少人卻認為博登沒必要將影片分享公審司機，因為她才懷孕4個月，身體不至於沒辦法搬運購買的商品，「我懷孕了也會自己搬東西，仗著自己有身孕就公審人家，不太友善吧」、「司機可能因為這樣要丟了工作」。

事後購物網的發言人對此回應，「我們會盡力提供消費者優質服務，但這次我們真的做錯了，會向博登致歉，也會和她聯繫溝通彌補的方式」。

文章來源：Mirror

我超乖！女童車內打翻牛奶 「... 員工休假「已讀不回」！總經理...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。