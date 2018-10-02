「大頭佛」真面目曝光？粉絲大讚：比林志玲還正！

2018年10月02日 14:55 林孝芸

「大頭佛」的誕生，其實是來自一個「烏龍事件」。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

百萬人氣YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）常拍攝許多趣味影片，出道10年累積不少粉絲，也堪稱是YouTube界的「元老級人物」。影片內除了老婆「二伯」會入鏡外，一個戴著「大頭佛」面具的女生想必粉絲們也不陌生，近日蔡阿嘎也解釋了該角色的誕生，不少粉絲也開始猜測她的真面目！

蔡阿嘎在影片中介紹關於「大頭佛」的由來，他表示自己小時候就有「大頭症」，但並非是耍大牌，而是因為他的頭真的很大，還常戴不下全罩式安全帽。但在幾年前，他意外買下一個大頭佛面具，原本是想拍影片增加趣味性，卻被一個女性友人吐槽他戴不下，之後也應證了蔡阿嘎是真的戴不下，他便靈機一動將面具戴在她頭上，「大頭佛」一角就此誕生！

有粉絲懷疑照片中的金髮女子，就是大頭佛本人。(圖/取自蔡阿嘎臉書)

但大頭佛的真面目卻從未公開過，也讓不少粉絲開始對她的長相產生興趣，先前蔡阿嘎在網站上PO出一張與工作夥伴工作的照片，有眼尖網友從裡面一名金色短髮女子的手臂線條，推測她就是大頭佛本尊，但蔡阿嘎事後也在社群網站上澄清，該女子並不是大頭佛，「沒意外的話…這輩子應該是都不會現身了…，就讓他們的真面目成為成為世紀之謎吧。」

然而，有部分網友在留言區表示，其實大頭佛本尊曾出現在蔡阿嘎的限時動態中，而且長得「很可愛」，而先前蔡阿嘎舉辦展覽時，也有粉絲幸運看到大頭佛真面目，粉絲透露她是一名短髮正妹，「根本超越林志玲，神正的那種」。