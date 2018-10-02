雙眼曾腫如球！女童挺過「10％存活率」神速復原　醫生讚：奇蹟

女童眼睛神速恢復，醫生狂讚是奇蹟!(圖/翻攝自dailymail)

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眼睛癢狂揉…6歲女童眼球爆腫像棒球　生存率僅剩10%！

去年印度一名6歲女童常覺得眼睛癢，因此有了揉眼睛的習慣，沒想到之後雙眼卻快速腫脹，短短一個月眼球爆腫像顆棒球。送醫診斷後，才發現原來是罹患了癌症「急性淋巴球白血病」，生存機會僅有10%。但因為家境清寒，沒辦法給她治療，消息曝光後，有慈善團體聽聞，因此帶她前往醫院救治，歷經九個多月的診治後，女童眼球充血的症狀快速好轉，連醫生都相當訝異。

綜合外媒報導，該名女童名為丹妮卡(Dhanika Tripura），住在印度東北的偏遠村落，去年11月起就時常感覺雙眼發癢，長期揉眼睛的情況下，導致她雙眼紅腫。短短1個月內，她的病情加重，雖然家人曾帶她找村莊內的醫生治療，但只開給她止痛藥及抗敏藥。日後丹妮卡的眼球一天比一天凸出，甚至出現視力模糊的狀況，最後雙眼腫得相當巨大，模樣相當駭人。

但由於丹妮卡的父親月薪僅有約台幣383元,母親為家庭主婦，經濟狀況相當不好，沒辦法花錢給她治療。在消息曝光後，有慈善團體聽聞丹妮卡的狀況，便帶她到新德里的大醫院求醫，確定她罹患了癌症「急性淋巴球白血病」，當時還估計生存機率僅有10%。但歷經數月的診治，女童的症狀快速好轉，雖然一隻眼球已確定被癌細胞侵蝕，導致失明，必須切除，但另一隻眼睛已完全痊癒。

對此，醫療團隊指出，他們簡直見證了奇蹟的一刻，丹妮卡不但挺過了當年醫生斷言的10%的生存率，還成功從化療的過程中倖存下來還恢復地非常快。因此醫生們表示，「她復原的速度超乎我們想像，她的求生意志也相當堅強！」

而丹尼卡的母聽事後也感動地表示，還能看到丹妮卡能和兄弟姊妹玩耍是如此美好的事，終於不會再看她痛苦地搓揉眼睛，非常感謝所有的善心人士以及醫療團隊！

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