與夫吵架離家出走！孕妻想發洩下海：因為心情差

2018年10月02日 15:38 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

心情差就會想抒發，但用下海這種方式，可能就不妥了。大陸浙江杭州市警方，日前展開掃黃行動，而義蓬派出所成功破獲一個賣淫組織，其中一名女子被逮時，還懷有身孕，期間不斷央求警方不要通知她的丈夫，才得知因她與老公吵架，為了發洩情緒而下海。

綜合陸媒報導，大江東公安分局義蓬派出所，日前接到民眾報案，指當地一間足浴店有賣淫行為，警方並進行多日調查與埋伏，終於抓到證據，當場逮捕場2名嫖客、4名婦女，及1名介紹賣淫的6旬老婦人，警方注意到，其中一名賣淫的吳姓婦女情緒激動，還不斷懇求警方，不要通知她的丈夫。

吳女拜託警方不要通知丈夫，表示什麼事情都會說(圖翻攝自/新浪杭州)

吳女表示「你們千萬不要告訴我老公，只要你們不告訴他，我什麼都交代！」，直到警方答應她後，吳女便透露，她其實懷有身孕，與丈夫住在杭州富陽，但近日因與對方吵架，於是便離家找朋友談心，豈料才剛到義蓬，朋友竟已離開，於是便住進她「工作」的足浴店。

吳女稱因心情差，才會參與賣淫行為，就是為了發洩情緒。據了解，這並非她第一次下海，兩年前就曾做過，而且還有三次吸毒的紀錄，今年6月還因為了助興，在酒吧裡吸毒，最終因吳女的身體因素，警方暫不對她執行行政拘留，目前案件仍在偵辦當中。

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