賣4公分「迷你槍鑰匙圈」被抓 網笑太誇張看影片秒嚇傻

賣4公分「迷你槍鑰匙圈」被抓 網笑太誇張看影片秒嚇傻(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

網路購物盛行，在各大拍賣網站上什麼新奇商品都有，常常讓人嘖嘖稱奇。最近大陸福建有一名男子在網路拍賣「迷你槍型鑰匙圈」，卻慘遭警察逮捕，被不少網友笑說「太誇張」；豈料有玩家分享迷你槍實測影片，當場將一個鐵桶打穿，讓網友瞬間全嚇傻，大家才領悟迷你槍有多危險。

綜合陸媒報導，大陸福建一名男賣家透過網拍販賣「迷你槍型鑰匙圈」，主要賣給喜歡收藏的玩家，售價從幾十元到幾百元都有，但7月的時候卻慘遭遼寧省警方跨省逮捕；賣家的老婆出面解釋，「雖然槍型鑰匙圈有射擊功能，可以發射子彈，不過我們沒有製作火藥彈藥，純粹提供玩家收藏，只是一個『鑰匙圈』罷了」。

有玩家在微博分享實測影片，畫面中看到玩家在迷你槍內裝上彈藥，朝著一個鐵桶射擊，下一秒鐵桶當場被射穿一個洞。 有玩家在微博分享實測影片，畫面中看到玩家在迷你槍內裝上彈藥，朝著一個鐵桶射擊，下一秒鐵桶當場被射穿一個洞。(圖/ 翻攝自微博)
有玩家在微博分享實測影片，畫面中看到玩家在迷你槍內裝上彈藥，朝著一個鐵桶射擊，下一秒鐵桶當場被射穿一個洞。(圖/ 翻攝自微博) 有玩家在微博分享實測影片，畫面中看到玩家在迷你槍內裝上彈藥，朝著一個鐵桶射擊，下一秒鐵桶當場被射穿一個洞。(圖/ 翻攝自微博)

賣家老婆也提到老公販售鑰匙圈的原因，「老公多年前從國外帶回一個迷你槍型鑰匙圈，就找國內代工廠複製加工，一個只有4公分大小，只有中指長度的一半」，她認為這只會被拿來當飾品收藏，而且販售至今沒聽聞任何傷人事件。該女也坦承，在2015年有國安局和派出所上門調查，但看過鑰匙圈之後也沒表示不能販售。

販售迷你槍鑰匙圈的賣家被逮的事件曝光後，有許多網友取笑警方大題小作，認為這樣就要抓人太誇張；不過沒多久有玩家在微博分享實測影片，畫面中看到玩家在迷你槍內裝上彈藥，朝著一個鐵桶射擊，下一秒鐵桶當場被射穿一個洞，讓不少人看完超震驚，頓時才領悟迷你槍的危險性，驚呼「這不是鑰匙圈，這是鑰匙圈型槍枝」。

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