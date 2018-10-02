扯！提LV包逼女兒繳弟弟學費 媽媽怒罵：妳賺錢養家是應該的

媽媽認為女兒賺錢養家是「應該的」。(示意圖/達志影像)

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會不會太扯了？一位女網友的父母在她小時候就分開，她和媽媽一起生活，卻在打罵的日子中度過童年生活，如今長大還被媽媽逼著繳弟弟的學費，因為媽媽認為「女兒賺錢養家是應該的」，女網友透露，媽媽拿名牌包、噴專櫃香水，卻要她繳弟弟區區995元的註冊費，讓她很不解也感到很委屈。

扯！提LV包逼女兒繳弟弟學費　媽媽怒罵：妳賺錢養家是應該的 女網友和媽媽的對話截圖。(圖/取自爆怨公社)

女網友在臉書社團《爆怨公社》貼出與媽媽的對話截圖，對話中可見媽媽不停提到原PO有在賺錢，應該幫忙養家，理直氣壯的口氣讓她非常不滿，「是我認知有問題嗎？我弟又不是我生的，幹嘛叫我繳學費。」原PO解釋，讀國三的弟弟是個問題學生，害得爸爸一直在幫他收拾殘局，「我不是說不幫忙什麼的，可是弟弟真的出頭太多，媽媽比起我，至少她很有錢，有辦法提LV包包、買潘朵拉、用香奈兒的香水，還有辦法買在13樓的預售屋，為什麼還要我繳995塊的註冊費？」

她更無奈的表示，從小她的父母就分開了，自己的監護權在媽媽身上，弟弟則是跟著爸爸，但媽媽卻常對她動粗，從藤條、掃把到衣架，甚至和婆家人一起怒罵她是「X女(人)」，沒有家庭溫暖的她在國中就逃家。現在的她對媽媽的態度僅剩下「尊重」，但卻無法真正的原諒，「畢竟她給我小時候的身心虐待，可不是這麼輕的，而且她是真的重男輕女。」

不少網友看完她的遭遇，都為她感到十分不捨，紛紛留言：「這種母親一點都不負責！妳不用理她」、「自己生的小孩自己養啊，傻眼」、「雖然錢不多，但她的態度真的很差」、「還好我沒有這種媽媽！」

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