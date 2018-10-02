不準偷爸的辛苦錢！8歲女童勇抗4持槍歹徒 住院仍氣：絕不放過

2018年10月02日 16:39 王佐銘

8歲女童勇抗4持槍歹徒 住院仍氣:絕不放過

俗話說：「初生之犢不畏虎」！這句話最適合運用在菲律賓的這位8歲女童身上。近日當地一戶人家遭歹徒闖空門，恰巧被剛下班的男屋主發現，一群人扭打成一團。該名女童見狀後，竟不顧持槍的歹徒，勇敢地衝了上去，瞬間「一個打四個」拉破了歹徒裝滿贓物的袋子，嚇得他們落荒而逃。不過她小小的身軀也因此受了傷。女童受訪時，她仍相當氣憤地表示「下次我一定不會放過他們！」

綜合外媒報導，這起事件發生在上月27日的下午4、5點間，從監視器畫面可以看到，當時歹徒一行人在闖完空門後，恰巧被下班的男屋主發現，還打算強取他身上的財物，一群人當街扭打。這時看到了亮槍的歹徒，男屋主放棄了掙扎，任由歹徒們搶奪、跑去，不過這時見狀的女童卻機智地拉扯了歹徒藏有贓物的袋子，讓所有的家當與紙鈔散落一地，歹徒被這突如其來的舉動，嚇得打算騎車逃逸。不過女童卻不放棄，仍然上前拉扯，最後還遭到機車撞倒在地，翻滾了一圈。

由於男屋主害怕歹徒槍擊女兒，因此趕快叫住她，這時女童才重返父親身邊。不過她仍在勇敢跟歹徒爭鬥的過程中受了傷，除了鼻子被打傷後，身上還有幾處的瘀傷，因此在醫院住了兩個晚上。

事後，女童受訪時，還相當生氣地表示「他們偷了爸爸辛苦賺的錢，如果再看到他們，我一定不會放過」還說自己「從來不怕做壞事的懦夫」，更直言若再發生同樣的情形，她還是會像這樣抵抗他們。