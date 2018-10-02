他將4歲弟從7樓往下丟 竟辯：想看上帝會不會保護他！

肖恩（Shawn Smith）。(圖/取自stabroeknews)

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美國紐約市魯克林區一名20歲男子肖恩（Shawn Smith），在上個月29日時，將4歲大的弟弟從7樓屋頂往下丟，造成弟弟當場傷重不治，之後肖恩自行向警方報案，他解釋自己是想看看「上帝是否會保護弟弟」，才會做出如此舉動。

他將4歲弟從7樓往下丟 竟辯：想看上帝會不會保護他！ 弟弟辛隆（Shimron Smith）。(圖/取自stabroeknews)

綜合外媒報導，肖恩在上周六凌晨2點40分左右，趁著全家人都在睡覺，竟把弟弟辛隆(Shimron Smith)抱到7樓的屋頂往下丟，之後他跑到中庭確定弟弟是否死亡，然後自行報警。

據悉，肖恩今年才剛搬到紐約與母親同住，因為他的爸爸表示自己「應付不了」肖恩。4月時，肖恩曾在家吵著要自殺；7月時他更因情緒失控，破壞了家中的一扇門，媽媽報案後將他送醫，他便在醫院裡接受治療接近3周的時間。

肖恩的媽媽表示，他平時有在服用精神方面疾病的藥物，在這場悲劇發生的前幾天，肖恩已經停藥；事發的前一晚，肖恩更在家裡莫名的狂笑，她也不願和肖恩多談，沒想到隔天竟發生了慘劇。根據《紐約每日新聞》報導，肖恩在押送途中還狂妄地告訴記者：「我終於成為了罪犯！」肖恩被指控謀殺罪，暫時未提審，必須先接受醫院的精神鑑定。

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