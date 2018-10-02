近半櫻花妹「40歲還是處女」 兩性專家建議：開放一夫多妻

2018年10月02日 18:16 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

日本高齡化的狀況又面臨出生率低迷，人口問題也影響著當地經濟，而當地政府調查出全國有近半女性到了40歲還是處女，男人則沉迷各種玩物或是色情產業，也無心力談戀愛或步入婚姻；有專家對此竟提議，讓優秀男性「一夫多妻」，這樣就能一次解決剩女和出生率低迷，否則問題只會越滾越大。

據澳洲媒體《The Feed》特地到日本採訪，將民眾與專家的意見拍攝成紀錄片，從中探討日本生育率低迷和老化問題嚴重的狀況，而從日本政府調查中得知，竟有高達44%女性到了40歲還是處女，而且差不多年紀的男人也多達42%；最詭異的是，當地有高達85%適婚年齡男女渴望步入婚姻，讓人不禁好奇發生什麼問題。

在受訪者中有一名26歲的上班族橋本先生表示，「原本每天晚上7點就能下班，但總是加班加到深夜，直到主管離開後才能趕最後一班電車回家」，他提到自己從踏入職場後，人生彷彿只剩下「工作」兩個字，平時沒多餘的時間和心力放在其他人事物身上；當有生理需求時，日本有很多風俗店、援助交際或是色情桑拿，各種情色產業讓他不愁沒有發洩管道。

有一名31歲女性受訪者由紀小姐則坦言，日本的男人因為經濟衰退，除了工作外還是工作，有時間也寧願沉迷動漫或是花錢嫖妓，根本不願意花心力談戀愛，「為了面子，男人喜歡比自己弱的女人，最好要瘦弱、百依百順的，最好像是女僕咖啡廳的服務生」。

而日本兩性關係治療師青山愛對此表達看法，認為大多數男人知道去哪裡找開心，根本不想花費心力交女朋友，尤其在她接觸的患者中，光是20歲到30歲的男性中，幾乎不知道怎麼跟「真正的女人」相處，他們沉迷動漫的狀況，常常覺得二次元比有血有肉的三次元女性優。青山愛認為要解決日本經濟問題，應該開放優秀男性能「一夫多妻」，消化剩女又能增加出生率，不然問題只會更嚴重。