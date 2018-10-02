手癢三打白馬屁！男童狂捉弄挑釁...慘被一秒踹飛撞機車

2018年10月02日 18:23 王佐銘

帶小孩出門時，千萬別讓他離開視線！越南最近有一名男童在沒有大人的情況下，多次「手癢」捉弄駐足於便利商店外的白馬。最後使白馬不堪其擾，竟然用力地用後腳踹飛男童，讓他不僅胸前遭到重擊，就連後背也撞到一旁的機車。使男童當場痛哭不止，然而整個過程也被監視器錄下，影片上傳後，也引起網友們熱烈討論。

近日《Live Leak》網站流傳了一段影片，這段監視器畫面拍攝於上月29日，當時正是傍晚19點15分左右，一隻白馬悠閒地停駐在便利商店外。這時一名身邊沒有大人的男童對於白馬的存在相當好奇，便偷偷靠近拍打、捉弄牠。一開始白馬有點防禦動作，伸出了後腳示意了一下男童，表示若他再持續騷擾，將會攻擊。不過男童似乎沒有意會，之後又伸手拍打了白馬的腹部，見其沒反應，又再拍打了一下。這時這匹白馬竟用迅雷不及掩耳的速度，伸出了後腿，直接把男孩踹飛。

男孩瘦小的身軀受到如此強烈的撞擊，當場向後彈飛，撞到了後方的機車輪子。受到重創的他，當場大哭，這時一名身穿橘衣的女子聽到外頭騷動才趕緊跑了出來，連忙把小孩抱起。

整個過程都被店家的監視器拍攝了下來，並於隔日分享至網上，許多網友們看了後紛紛留言表示「馬已經踢的很手下留情了！」、「再大力一點小孩就被踹死了」、「這孩子沒事吧?」、「大人到底在哪裡?」、「媽媽難道不知道這樣很危險嗎?」、「這小孩應該學到教訓了吧！」、「永遠不要惹一匹在覓食的馬」