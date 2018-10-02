老闆問：誰上班在追劇？他不小心出賣同事...老鳥嘆「太傻了」！

2018年10月02日 20:15 林孝芸

遇到這種狀況該怎麼辦呢？一位網友發文表示，他任職的公司文化是完成公事之後，就能做自己的事情，不管是玩遊戲、追劇甚至睡覺。日前老闆問他：「上班時間誰在追劇？」他沒想太多就說了該同事的名字，雖然有強調對方有完成工作，卻還是有點擔心，不少網友看完他的PO文後，紛紛留言：「你真的太單純了！」

原PO在《mobile 01》發文表示，公司內的文化是只要完成分內的工作，就能做自己的事情，「我們有自己的員工休息室，有些人會手機玩遊戲或看劇，甚至睡覺，這些都是眾所皆知的事。」最近老闆找他談話，突然詢問他：「上班時間是看到誰在追劇？可不可以和我說？」原PO在當下因為一時緊張，不自覺的把名字告訴了老闆，但有補充一句：「他事情都做完了才會看」，但老闆只淡淡的和他說：「你別學他」。原PO事後非常擔心，怕因為自己害了該位同事，他擔心的向網友發問：「在這種情形下一般是會說實話還是不會？」

許多網友看完都為他感到擔心，紛紛留言：「怎麼有點傻傻的，職場上會影響到他人權益的言語盡量是一問三不知！」、「你這是被老闆賣了啊」；此外，也有人建議他遇到這種狀況，千萬別提及到別人，「樓主應該說，我工作做完休息都在想工作的東西，沒有注意到其他人在做什麼。」