工作隨時待命迎接客人 櫃姐心酸淚訴：久站到流產

櫃姐示意圖非當事者。(圖/ 取自中時資料庫)

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／綜合報導
工作隨時待命迎接客人 櫃姐心酸淚訴：久站到流產(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

大多數服務業秉持著客人至上的精神，盡心盡力地工作背後往往也讓她們累出一身傷。台灣有許多從事百貨業的專櫃人員因久站生病，南韓這種狀況也屢見不鮮，最近有當地櫃姐爆料，就算沒有客人也得穿著高跟鞋站好，甚至有人更因為久站到流產，種種慘案讓她們忍不住向業者喊話，希望爭取到「坐椅子」的權利。

綜合韓媒報導，有節目透過實拍，發現首爾各大百貨公司一樓化妝品專櫃的服務人員，無論現場有無客人都得穿著高跟鞋站好姿勢，有一名櫃姐表示，老闆有特別要求她們工作時間就得站好，「隨時準備好迎接客人」；另一名櫃姐附和，「公司考核機制中，她們站在櫃前的姿勢，和能否在3秒內對客人做出反應，都有列入標準」。

而百貨公司的專櫃小姐通常一天平均要站超過7個小時，能夠好好坐在椅子上休息的時間，只有短短的一小時用餐時間，甚至有的還只有半個小時，導致她們的雙腳滿是創傷，傷口反覆受到刺激也很難完全康復，經常會引發足底筋膜炎、下肢靜脈瘤等症狀。

其中有一名知情人士爆料，有一些銷售員有身孕照樣工作，但長時間工作無法坐著休息，竟因此不幸流產；還有女性員工是因為久站，導致不孕，得經常到婦產科治療。

儘管南韓早在10年前就有法定，保障勞工有坐著工作的權利，只是沒有實際的獎懲制度，至今有許多業者知情不告，讓勞工工作沒足夠的時間休息，更不給她們坐著工作的權利，產生越來越多勞工吃虧的狀況；因此有勞工意識到這個問題，發起「坐椅子運動」，希望雇主能正視這個狀況，還勞工一個公平的工作環境。

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