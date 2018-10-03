2018年10月03日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

超萌！雙胞胎姊妹撿到740萬 向警90度鞠躬：請找到主人(影片/ 取自臉書)

如果在路上撿到百萬現金該怎麼辦？最近南韓有一對6歲的雙胞胎姊妹和爸媽到遊樂場玩，意外撿到一個裝有740萬韓元(約新台幣20萬元)的錢包，一家人馬上將錢包送到警局報案；沒想到這對姊妹在離開警局前，向他們90度鞠躬並強調「一定要找到主人」，當場萌暈眾人。

綜合韓媒報導，23日下午5點左右，南韓一對6歲的雙胞胎姊妹朴芝厚和朴芝妍(音譯)和爸媽到平澤市碑前洞一個公園遊樂場玩，兩人在一張長椅上撿到一個厚厚的錢包，打開一看發現裡面裝有一張500萬支票、2張100萬元支票和40萬現金；她們馬上拿著錢包跑向爸爸，大喊「爸爸，我們要找到這個(錢包)的主人才行」。

隨後一家人就到將錢包送到附近的警局，雙胞胎的爸爸和警察說小姊妹撿到錢包，警方也趕緊問清楚拾獲錢包的地點、時間和裡面金額等資訊；在場的警察也被可愛的雙胞胎姊妹萌暈，紛紛送上能保護她們安全的小禮物，像是在她們的鞋子貼夜光貼紙。

從「京畿南部警察廳」粉絲專頁分享的影片中看到，雙胞胎姊妹不僅有禮貌又善良，離開警局之前還向警察們90度鞠躬，並請他們「一定要找到錢包的主人」；後來在事發2個多小時後，有民眾求助遺失錢包，剛好就是這個錢包的主人，他是一名來自大陸的40多歲男子，他本想將薪水匯給家人，坐在公園長椅上意外遺失錢包，好險有這對小姊妹的善行，他才能找回錢包。

事後警察署還頒發獎狀表揚雙胞胎姊妹。(圖/ 翻攝自臉書影片)

而失主本來想根據當地的《遺失物法》，給這對雙胞胎姊妹5%至20%的報酬，但她們的父母馬上拒絕，並直言「錢包是姊妹主動說要送到警局，看到她們這次面對事情的處理方式，已經很幸福、很欣慰了」，雙胞胎的爸爸也表示，「她們這樣做不是為了得到什麼，所以絕對不會收任何報酬，希望她們將來可以做更多好事」。

朴芝厚和朴芝妍拾金不昧的善舉受到關注，平澤警察署也在1日早上特地表揚兩人，頒給她們獎狀謝謝她們的善良；而平澤警察署署長也表示，「多虧她們的善心，錢包才能物歸原主，盼她們長大後依然是品行優良的大人，讓社會更有希望」。