兒患淋巴病需新鮮空氣...夫妻砸百萬買下1.5公頃荒島：以他為重！

2018年10月03日 07:15 王佐銘

夫妻砸百萬買下1.5公頃荒島：以兒子病情為重！(圖/翻攝自影片)

大陸一名原住在江蘇鬧區的男子諸志松，在2006年與妻子誕下一名兒子，原以為孩子出生後便可以享有天倫之樂，卻沒想到在3年後全然變了調。因為他的寶貝兒子被醫生診斷出罹患了淋巴系統疾病，醫生建議要給他找個「空氣良好」的地方居住。一心只以孩子為重的諸志松便因此決定搬離市區、遠離塵囂，決定花了上百萬，買下淮安市的「無為島」以求兒子的身體健康。至今，他們已經遷居於該地有了10年之久。

根據陸媒《梨視頻》報導，諸志松的兒子2006年出生後，隔了三年，便被診斷出患有全身性的淋巴系統疾病，為了救治，還特地送到了上海的大醫院。醫生當時說得相當嚴重，讓他與妻子當場痛哭失聲。不過醫生也建議諸志松要找個空氣、環境皆良好的地方居住，這樣會對兒子的身體有很大的幫助。因此，他便在當年發現了該座佔地約1.5公頃的無為島，並花了百萬買下了30年的經營權。

對此，諸志松受訪時表示，剛來的第一年，根本就像「荒野求生」不但總是在除草，每天的食物都是以野菜為主。不過為了生活的方便，他們還是會每月一次前往本島進行生活用品的補充。

然而這樣恬靜的生活，在下半年後他與妻子也開始在島上種植蔬果，講求全天然的食物，除了自給自足外，還以利兒子病情。但對於孩子的教育，他們也絲毫不馬虎，每天都和妻子輪番五點起床送兒子上學，下午再接回家，每天晚上8點便就寢。如今，兒子的身體狀況非常良好、沒有什麼問題，因此對這個以兒子最為重的他，覺得非常滿意。