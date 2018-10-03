他在澳洲借完錢後逃回台 日本人「跨海追債」嘆：信任台灣人才借的

2018年10月03日 11:13 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

丟臉丟到澳洲！一名網友在網路上控訴有台灣人在澳洲向日本人借了1000元澳幣（約台幣23000元），還允諾回到台灣就馬上匯錢，不料事後卻憑空消失，讓好心借錢的日本留學生相當著急，惡劣行徑讓網友忍不住痛批「台灣人不要在國外丟台灣人的臉！」

原PO在臉書社團《爆料公社》發文表示，當初該名日本同學之所以會借錢給台灣人，是因為台男籌不出學費，才會慷慨解囊，沒想到台男返台後卻無消無息，訊息也不讀不回，只好請其他台灣人幫忙找人。

日本同學表示，如今生活已經捉襟見肘，台男再不還錢，自己也無法繼續在澳洲過活，他還提到，就是因為喜歡台灣人，「出於信任，所以才借錢給他！」不料現在卻面臨討不到錢、經濟陷入困境的危機，希望台灣民眾能幫忙找人。

貼文曝光後引起台灣網友撻伐，紛紛砲轟「為了23000丟了台灣人的臉」、「誰是他朋友快點叫他出來」；另有網友在留言中爆料，該名「落跑台男」就是之前在澳洲卡布邱草莓農場毆打同鄉的「Owen team」其中一員，「他在澳洲很有名，騙工」、「歐文團隊到底要敗壞台灣人的名聲到什麼地步啊」、「一臉8+9假留學不會英文，擺著一副高高在上的樣子，之前欺負台灣同胞，現在露出本性開始詐騙外國人了嗎」。

日本人透過通訊軟體向落跑台男要錢。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）