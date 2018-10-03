為養家跑工地賺錢！正妹爆紅被起底擁跑車：搬水泥掙得

2018年10月03日 11:37 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

人紅是非多！大陸日前有一對「水泥姊妹」，因家世背景坎坷爆紅，年紀輕輕的她們已是人母，為了能一肩扛起家計，便做起水泥工的工作，自稱每日要卸下96噸的水泥，因此獲得許多網友關注，但最近卻有人爆料，她們擁有價值上千萬的藍寶堅尼，對此水泥姊妹也發聲否認。

日前微博出現水泥妹「張方方」，為了養活一家人，因此擔任起水泥工，隨後她的弟媳「汪雪影」也做起搬運水泥一職，還被稱為「水泥姊」，兩人的故事也在網上瘋傳，由於兩人在工作完，經打過理後模樣，看起來反差極大，也引發話題，但隨後有網友認為，兩人只是為了紅而杜撰故事。

水泥妹「張方方」(左)與弟媳水泥姊「汪雪影」(右)(圖翻攝自/快手直播)

而水泥姊妹爆紅後，也在快手直播開帳戶，每天記錄她們搬運水泥的工作狀況，各自擁有300多萬粉絲追蹤，儼然變成網紅。但根據《搜狐》報導，其實早在去年9月多，就有網友爆料，兩人疑似靠貧苦形象，博得網友同情爆紅，於9月29日晚上，甚至有人起底兩人背景。

爆料者指，她們家中經濟狀況並不差，還擁有價值上千萬的藍寶堅尼，更透露，水泥妹曾在當地開店賣機車，而她與老公住在大屯鎮鎮區，家中經濟狀況還不錯。而對於這些流言蜚語，水泥姊僅回應「我搬水泥掙得！」，強調一切都是靠自己努力獲得。

有網友起底，兩人疑似為爆紅而炒作，實際上他們經濟狀況不差，還擁有跑車(圖翻攝自/搜狐)

對於這些爆料，有網友紛紛表示「不信！不信！不信！搬啥樣的水泥賺出個藍寶堅尼？」、「搬水泥很少用這種抱的姿勢的，都是不會搬的人才這樣傻幹，一般都是扛在肩上的，而且還會在肩上墊塊布，不然出汗了，水泥沾上會很癢，經常搬的一次兩袋直接走起」、「快手上全是影帝，為了出名拉個板車跑西藏」，也有人認為，她們可能遭人誣陷，因為釋出的藍寶堅尼照，疑似是車展的車。