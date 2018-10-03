2018年10月03日 15:07 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

若擁有甜美嗓音，又同時具備姣好外型，肯定羨煞不少女性。泰國一名網路歌手由於嗓音甜美，曾參加《泰國好聲音》還出過兩支單曲，因此擄獲不少粉絲的心，youtuber上也有不少她翻唱的歌曲，再加上她擁有甜美臉蛋及「超胸」身材，讓她在2017年，成為泰國十大網路紅人之一。

鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)

鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)

根據《Menclub》報導，現年23歲的正妹Passaranan Ussadamongkol暱稱為「Beer‭」，出生於泰國曼谷市，目前就讀於泰國天主教易三倉ABAC大學，主修傳媒專業，是一名網路歌手，擁有甜美的嗓音的她，曾參加「泰國好聲音(The Voice Thailand Season 3)」第三季，當時演唱《Back To December》相當好聽，因此獲得許多網友關注。

鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)

鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)

而Passaranan Ussadamongkol也發過兩支單曲，youtube上還能看見，‭她翻唱其他歌手的作品，其中翻唱《We Dont Talk Anymore》更創下破千萬點閱率，不僅如此，過去也曾擔任過模特兒，參加Pocky Stars Contest比賽獲得冠軍，替許多泰國品牌拍攝廣告，臉書上更是擁有100萬粉絲，羨煞不少女性直呼「不只長相甜美，連聲音都好聽，真的氣死人」。