鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血

鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)

友善列印
／綜合整理

若擁有甜美嗓音，又同時具備姣好外型，肯定羨煞不少女性。泰國一名網路歌手由於嗓音甜美，曾參加《泰國好聲音》還出過兩支單曲，因此擄獲不少粉絲的心，youtuber上也有不少她翻唱的歌曲，再加上她擁有甜美臉蛋及「超胸」身材，讓她在2017年，成為泰國十大網路紅人之一。

鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血 鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)
鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血 鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)

根據《Menclub》報導，現年23歲的正妹Passaranan Ussadamongkol暱稱為「Beer‭」，出生於泰國曼谷市，目前就讀於泰國天主教易三倉ABAC大學，主修傳媒專業，是一名網路歌手，擁有甜美的嗓音的她，曾參加「泰國好聲音(The Voice Thailand Season 3)」第三季，當時演唱《Back To December》相當好聽，因此獲得許多網友關注。

鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血 鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)
鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血 鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)

而Passaranan Ussadamongkol也發過兩支單曲，youtube上還能看見，‭她翻唱其他歌手的作品，其中翻唱《We Dont Talk Anymore》更創下破千萬點閱率，不僅如此，過去也曾擔任過模特兒，參加Pocky Stars Contest比賽獲得冠軍，替許多泰國品牌拍攝廣告，臉書上更是擁有100萬粉絲，羨煞不少女性直呼「不只長相甜美，連聲音都好聽，真的氣死人」。

鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血 鄰家系正妹擁天使嗓音！魔鬼身材太性感 粉絲噴鼻血(圖翻攝自/IG/beerpassaranan)
俄羅斯貧乳蘿莉美得不真實！網...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。