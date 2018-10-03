2018年10月03日 15:44 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

地方媽媽和男友親熱到下體流血 交往10個月才知他是「女兒身」(圖/ 翻攝自《太陽報》)

情侶間親熱是一件很正常的事情，但激情到流血受傷就不太好了！英國有一名30歲的地方媽媽伊凡絲(Lisa Evans)和一名35歲男子德拉克魯茲(Carlos Delacruz)交往，兩人太過激情導致她下體一度出血；豈料交往10個月後她才發現男友是女兒身，親熱時故意關燈都是為了方便使用情趣用品，害她從此對男人超失望。

綜合外媒報導，來自英國的地方媽媽伊凡絲和德拉克魯茲交往了10個多月，在交往期間兩人在性方面相當激烈，每次親熱後伊凡絲的下體都會出血，但令她不解的是，德拉克魯茲在過程中都堅持要關燈，讓她無法看清楚男友的下體；她追問原因，對方則表示自己從小遭母親虐待，身上有許多傷痕害他很自卑，所以親熱時才需要關燈。

一開始伊凡絲聽完男友的「悲慘過去」，就甘願答應男友在親熱時的各種要求，儘管自己每次親熱後下體都出血，但仍心甘情願「忍痛」；後來她到醫院檢查，醫生也說她的下體有明顯撕裂傷。

直到兩人在一起10個月之後，德拉克魯茲終於向伊凡絲坦承自己是變性人，讓她當下超崩潰，但對方卻堅稱自己已經是「正港的男人」；不過，伊凡絲仍無法忍受自己長期受騙，決定報警處理，後來警方到場搜身時，才揭穿德拉克魯茲的謊言，原來他根本沒有完全變性，身體還保有陰道，而他與伊凡絲親熱時都是使用假的生殖器玩具。

後來警方進一步調查，發現德拉克魯茲跟伊凡絲交網之前，就曾有另一名女性控訴遭到性侵害，他最後也坦承自己這幾年的犯罪行為，被依法處以3年有期徒刑。而伊凡絲經過此次「戀愛經驗」，表示已經對男人產生恐懼，也對男人失去信心。