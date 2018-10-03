女野外裸身開箱實測新機 網驚呼「只看到車頭燈」

女野外裸身開箱實測新機 網驚呼「只看到車頭燈」（圖／翻攝自《MOBILE01》）

友善列印
／綜合報導

手機大廠華為8月在台發表中階機種nova 3與nova 3i，日前有女網友在網路上大尺度全裸開箱，除了拍攝外觀寫真照之外，還在戶外上演裸身實測拍照功能，最後總結評語，直指「螢幕與背蓋都很漂亮」、「拍照功能也很滿意」，超狂行徑讓網友驚呼「只看到車頭燈！」

原PO日前在網路論壇《MOBILE01》分享華為nova 3的開箱文，不僅大尺度全裸「3點不露」的拍攝新機寫真，還豪放不羈的裸上身，近距離實測拍照功能，大膽作風讓網友看得鼻血直流，紛紛留言驚呼「iPhone XS都不算什麼了」、「最強開箱文」、「請問這大小單手握的住嗎…我是說手機」、「只看到車頭燈，還以為是汽車開箱呢」。

華為8月發表2,400萬超高畫素前鏡頭的輕奢華手機nova 3、nova 3i，以6.3吋全面屏大螢幕，搭配AI四鏡頭，超高畫素與強大的AI智慧美顏功能，自拍就能直接列印輸出2×1.5公尺海報（72PPI）；並搭載「AI逆光自拍」HDR Pro，無畏任何逆光環境，每次自拍都清晰動人。在中階手機市場具有一定的競爭力。

女野外裸身開箱實測新機 網驚呼「只看到車頭燈」 女子超狂開箱文讓網友看得臉紅心跳。（圖／翻攝自《MOBILE01》）
女野外裸身開箱實測新機 網驚呼「只看到車頭燈」 女子裸身近距離實測拍照功能，行徑相當豪放。（圖／翻攝自《MOBILE01》）
華為推新機 強打輕奢華 HUAWEI nova3淺艾藍。圖／業者提供
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