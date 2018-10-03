小一兒畫媽媽！提前懺悔畫不好 她見「印象派畫作」崩潰

小一兒畫媽媽！提前懺悔畫不好 她見「印象派畫作」崩潰(圖翻攝自/爆怨公社)

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／綜合整理

小學時有不少美術課，希望小朋友能發揮創意作畫。最近有一名媽媽抱怨，就讀小學一年級的兒子，在上課時畫出媽媽的畫像，但他卻提前告知，自己畫得不好，要求媽媽看見作品後別生氣，而媽媽也答應孩子的要求，但當她看見作品後卻崩潰了。

一名媽媽在《爆怨公社》表示，開學後不久，讀小一的兒子就向她告知，老師要他們畫家長的畫像，於是他就選擇媽媽為主角，兒子接著哀求的說「在學校日那天妳會看到！我先跟妳老實說，我畫的不好可以不要生氣嗎！」，為了不傷害兒子的心靈，於是她便答應孩子的要求。

小一兒畫媽媽！提前懺悔畫不好 她見「印象派畫作」崩潰 小一兒畫媽媽！提前懺悔畫不好 她見「印象派畫作」崩潰(圖翻攝自/爆怨公社)

豈料到了開學當天，她看到作品後，完全明白兒子為何要先打「預防針」，只見兒子畫中的媽媽，背景是一片暗黑系紫色，她擁有一張血盆大口、尖銳獠牙、無神的雙眼，還有肥胖的下半身，與其他同學畫的「公主系媽媽」，形象差了十萬八千里，原PO崩潰的表示「兒子你應該不是我親生的！」。

許多網友則笑翻「真有藝術天份，是印象派的吧」、「有藝術家的天份，要好好栽培」、「畫的真貼切，媽媽都會狂唸，小朋友畫的真的很像卡通裡的樣子」、「媽媽沒關係！我女兒也是這樣，我都是紅色的，畫媽媽生氣的樣子」，還有人歪樓，直呼原PO的兒子很帥「別擔心！未來他應該可以靠臉吃飯，手殘只是小問題」。

小一兒畫媽媽！提前懺悔畫不好 她見「印象派畫作」崩潰 小一兒畫媽媽！提前懺悔畫不好 她見「印象派畫作」崩潰(圖翻攝自/爆怨公社)

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