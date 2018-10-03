常出國=很有錢？他分析做「這四點」就能爽爽玩 網推爆！

2018年10月03日 16:24 林孝芸

台灣人愛出國旅遊，每到寒、暑假或連續假期，都是旅遊旺季，但常出國就必須花很多錢嗎？一位網友就精闢分析，只要做到「這四點」，就能用少少的錢出國，還能玩得超開心，不少網友看完也超贊同！

選擇買廉價航空的早鳥票，就能省下不少旅費！(示意圖/達志影像)

一位網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，不少人都認為常常出國等於很有錢，但他不認同，同時也大方分享自己的省錢秘訣！首先，機票可以在出發前幾個月買廉價航空的「早鳥機票」，就能省下一大筆錢；住宿方面，可以選擇經濟實惠型的，不必要求一定要住高檔飯店，原PO表示，日本有很多商務旅館既方便又舒適！行程規劃選擇「自由行」，路線、交通、行程都能自己決定，不用怕跟團被帶到土產店、藥店強迫消費，還能省去給導遊的小費！最後一點就是「代購」，藉由幫親友購買一些物品，賺取少許的代購費，也能補貼一些旅費。

原PO最後說：「所以我們常出國不代表我們不存錢沒規劃，只是比較會玩而已，少在那邊用長輩的視角及見識比我們多的姿態說話，年紀大不表示什麼都懂！」

不少網友看完也大力推薦，「超中肯！出國又不一定要花大錢，買好一點的東西、住好一點的飯店、吃好一點的美食，也不見得要花大錢，只是很多人不懂得理財而已」、「有時間跟用心規劃很重要！」、「沒錯，在台灣玩有時候還比國外更花錢，還不如出國」、「都是自己存錢自己花，讓自己旅遊放鬆再回來賺錢，我都不理會別人的話。」