「妳死了我也跟著死」房東超直白發言 網狂讚：想租！

2018年10月04日 07:16 邱柏玟

現在有越來越多無殼蝸牛，因為房價高漲寧願租屋度日。最近有網友在租屋網看到一名超有個性的房東，乾脆地留下一段給房客的話，內容太直白，讓原PO看完直呼房東好相處；而大票網友則大讚房東個性好，還有人喊話想租屋。

昨(3)日一名男網友在臉書社團分享一張租屋資訊，內容是一名房東要出租在台北市士林夜市裡面的房子，一開始表明要租給女生，有包水、第四台和無線網路，一度電只要5元；但房東洋洋灑灑打了一段超直白的話給房客，讓原PO看了哭笑不得，直言「這種房東就是好相處」。

房東在介紹租屋處的地方寫著，「房子在士林夜市正中間，如果想住在夜市裡，就不要打來問吵不吵？這裡只適合不愛念書的學生。夜市就是吃也方便，捷運也方便，妳想買什麼死人骨頭都方便；房間有超強隔音玻璃，關上的話，如果妳夠有錢，就狂開冷氣，就不會有任何聲音」。

而房東也提到有包水第四台和無線網路，但強調「就是不可能包電啦」，接著自我介紹不是變態老頭或歐巴桑，不會干涉房客太晚不睡覺，只希望隔壁鄰居不會打電話向他投訴房客太吵；他也補充不收會吸毒的房客，其他的就不太會搭理。

沒想到房東的發言一點也不保留，繼續表示「情侶住請不要吵架，要吵去對面公園吵，也不要吵架就要自殺，『房子很貴，妳死了，我也跟著死』」；以及提到自己也要上班賺錢，平時有許多事情要做，「陪女朋友，陪我的狗，唱歌，喝酒，吃宵夜」，認為彼此都很忙，不要浪費時間。最後留下自己下午4點後才能接電話，更揚言「吵我起床我有起床氣喔…」。

許多網友看到該名超狂房東的發言，紛紛留言大讚，「跟這種人講話不用拐彎抹角，超讚」、「這種才是好房東，話講得明白不是很好嗎」、「這房東一定遇到很多問問哥問問姊」、「房子很貴，妳死了我也跟著死，看到這句狂笑」、「肯定是個明白事理的房東」；有不少人更心動喊話，「想租！！！哈哈哈」、「看了都想租了」。