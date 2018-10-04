還在抱怨經紀公司吸乾你荷包？這款遊戲讓你一不小心變身黑心社長

還在抱怨經紀公司吸乾你荷包？這款遊戲讓你一不小心變身黑心社長(圖/翻攝自Facebook_608factory)

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在現實生活中，迷妹、迷弟們一定很能體會一邊抱怨經紀公司太愛賺錢，卻又一邊很誠實的把錢上交的糾結心情，有時候自己心愛的本命沒有任何行程，團體中的超人氣團員卻通告、廣告接到手軟，這一切都會讓身為粉絲的大家很崩潰！

最近，有一款由608factory遊戲公司開發的偶像養成手遊《月刊偶像》，就可以讓大家體驗公司社長的心境，理解經紀公司行為背後的原因。這款遊戲是讓玩家成為經紀公司的社長，從選秀、訓練、組團、出唱片到開演唱會，都由玩家一手安排，如何將自己手把手養出來的團體帶上國際舞台，為公司賺更多錢，想必一定是各位社長們的終極目標吧！

月刊 成為社長替旗下藝人安排行程(圖/翻攝自Facebook_608factory)

《月刊偶像》在韓國剛上市一個月的時間就突破了10萬的下載量，可見其熱門程度，也因為它太過於寫實，而在韓國網路論壇引起許多討論，網友們紛紛在網路上公開自己經營公司的心境和遇到的問題，像是「組合中的本命闖了禍，本來想攔下新聞結果要花五億，反正完蛋的是你的人生，只要賺錢給我就行！海外巡演走起！」、「演唱會結算偶像拿的錢更多，氣死我啦，如果沒有我他們都不能出道！」、「想讓練習生能力值max就讓他們去訓練，結果他們說太累居然住院了，沒有熱情嗎？」，也有玩家表示「成為社長以後，一點都不在意粉絲說的話，只想琢磨怎麼賺錢」、「直播才賺7萬韓元？那幹嘛要開？去海外巡演吧！」。

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