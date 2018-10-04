渣男威脅公布「38秒性愛影片」具荷拉電梯下跪求饒

渣男威脅公布「38秒性愛影片」具荷拉電梯下跪求饒（圖／翻攝自韓網）

友善列印
／綜合報導

前女團KARA成員具荷拉先前傳出與外貌被封「清潭洞劉亞仁」的造型師男友崔鐘範鬧出互毆風波，具荷拉出示驗傷單證明遭對方打到子宮出血，男方則是臉上疤痕深至需動植皮手術，雖然她事後幾度釋出善意想要和解，但男方卻不領情。如今又驚爆崔鐘範竟利用2人的性愛影片威脅具荷拉「要讓妳的演藝生涯到此為止！」具荷拉為此甚至在電梯前向他下跪求饒，她本人也坦承「明明都刪掉了…我很害怕。」

據韓媒《Dispatch》報導，崔鐘範和具荷拉上月13日凌晨爆發衝突後，隨即向《Dispatch》發出爆料信，「我要爆具荷拉的料，聯繫我，晚了就告訴別的媒體」，之後崔鐘範透過通訊軟體將兩人30秒的性愛影片傳給具荷拉，具荷拉受到威脅後立刻向前經紀公司代表求助，並在電梯前向崔鐘範下跪求饒，這一幕全被監視器給拍了下來。

崔鐘範離開具荷拉住處後，又傳送了另一支8秒的性愛影片給具荷拉，隨後便在酒醉的狀態下駕車離開，原本一直覺得是雙方暴行的她，那時才驚覺崔鐘範說「要讓妳的演藝生涯結束」是什麼意思，具荷拉崩潰表示，「明明看他刪掉了，為什麼還在？真的好害怕」。事後，具荷拉的好友致電給崔鐘範調停，但對方卻不斷飆髒話還說自己「沒有什麼可以失去了」。

不過《Dispatch》接獲爆料後並沒有將性愛影片一事公開報導，直到3周後，身心備受煎熬的具荷拉受不了崔鐘範一再拿影片威脅，乾脆向外界坦承對方手握影片，「對於一個女藝人來說，沒有比這件事更可怕的了！我承認我打傷了他，我也會接受懲罰，但他帶給我的傷害呢？他是個恐嚇犯！」

渣男威脅公布「38秒性愛影片」具荷拉電梯下跪求饒 崔鐘範將兩人的性愛影片傳給具荷拉。（圖／翻攝自韓網）
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