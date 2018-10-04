不會被抓包！日本老司機揭「6大偷情法」 最重要竟是這件...

2018年10月04日 14:04 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

不少人對於偷吃的人都相當看不起，但仍是有人會管不住下半身，現在日本更有10名有偷情經驗的男女 ，總結出了「6大偷情法」，表示不想被抓包，就要做到這些事情。

根據《日本集合》統整，「6大偷情法」最重要的就是「立即刪除來電與訊息記錄」，雖然聽起來相當基本，但是不少人因為工作繁忙或是想留下「愛的證明」，都會捨不得刪除，但也因此被抓包。

2.絕不加好友

另一辦懷疑偷吃時，一定會徹底清查手機通訊軟體（如Line或IG等），因此不少偷情男女總視它為「危險地帶」，一定要堅持互不加好友的「零交流」狀態。

3. 絕不過夜或清晨才回家

要保持偷情不被發現，一定要遵守「在正常時間內回家」的規定，不少人因為見面時間珍貴，因此不少男女都會產生「不想回家」的念頭，但這種行為反會讓不少人發現苗頭，導致被抓包。

4. 絕不透露不倫關係給任何人知道

秘密就是不能給其他人知道，因為只要告訴一個人，搞不好沒多久就人盡皆知。因此不管多想跟閨蜜分享終於遇到好的對象，都要忍住保持緘默。

5.不在假日連絡

有經驗的老司機表示，假日就是「家庭日」，即便是用各種假身分連絡，還是容易讓另一半起疑。

6.約會消費只用現金

老司機們表示，出遊時的住宿或是交通統一都用現金支付，而且發票、收據等都不要拿，這樣才不會留下任何破綻。