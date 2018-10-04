學起來！好友向他借5萬 「這三招」就讓對方秒退縮

2018年10月04日 14:03 林孝芸

相信不少人有借錢給別人的經驗，但往往都會怕被拖債或是欠錢不還的狀況。一位男網友的朋友最近向他求助，表示因為狀況不好想跟他借5萬元，而男網友也很聰明，先訂了「3大點」規則，沒想到好友一聽完竟放棄了向他借錢的念頭，不少網友看完也大讚：「這招太有用啦！」

原PO和好友的對話。(圖/取自爆廢公社)

男網友在臉書社團《爆廢公社》貼出兩張與好友的對話截圖，他風趣的說：「借錢給朋友時...先打預防針效果好像不錯」，對話中可見，朋友表示最近有狀況，想跟他借5萬塊周轉，也承諾將會一個月還一萬塊，原PO見他信誓旦旦的樣子就答應出借，但他也提到：「我醜話說在前面，我不收你利息、不壓票，也不會向你追債，如果你沒如期還款，1.我一定會去你哥公司要款 2.我會跟你爸媽問候 3.你在外偷吃的事，我一定跟你老婆說三天兩夜。」原PO表示，雖然兩人是認識很久的朋友，不希望因為錢傷了友情，也提到「債歸債、友情歸友情」，勸對方要借向他借錢必須三思，沒想到好友看完竟說：「沒關係，那算了...」。

許多網友看完都被逗樂了，紛紛留言：「學起來，以後都用這招！」、「原來他根本就不想還錢嘛！」、「等等，偷吃可以講三天兩夜，這故事感覺好精彩」、「省了一筆又不傷感情，高招。」