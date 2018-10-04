學起來！好友向他借5萬 「這三招」就讓對方秒退縮

當有人向你借錢，你又想拒絕時，該怎麼辦呢？(示意圖/達志影像)

友善列印

相信不少人有借錢給別人的經驗，但往往都會怕被拖債或是欠錢不還的狀況。一位男網友的朋友最近向他求助，表示因為狀況不好想跟他借5萬元，而男網友也很聰明，先訂了「3大點」規則，沒想到好友一聽完竟放棄了向他借錢的念頭，不少網友看完也大讚：「這招太有用啦！」

學起來！好友向他借5萬 「這三招」就讓對方秒退縮 原PO和好友的對話。(圖/取自爆廢公社)

男網友在臉書社團《爆廢公社》貼出兩張與好友的對話截圖，他風趣的說：「借錢給朋友時...先打預防針效果好像不錯」，對話中可見，朋友表示最近有狀況，想跟他借5萬塊周轉，也承諾將會一個月還一萬塊，原PO見他信誓旦旦的樣子就答應出借，但他也提到：「我醜話說在前面，我不收你利息、不壓票，也不會向你追債，如果你沒如期還款，1.我一定會去你哥公司要款 2.我會跟你爸媽問候 3.你在外偷吃的事，我一定跟你老婆說三天兩夜。」原PO表示，雖然兩人是認識很久的朋友，不希望因為錢傷了友情，也提到「債歸債、友情歸友情」，勸對方要借向他借錢必須三思，沒想到好友看完竟說：「沒關係，那算了...」。

許多網友看完都被逗樂了，紛紛留言：「學起來，以後都用這招！」、「原來他根本就不想還錢嘛！」、「等等，偷吃可以講三天兩夜，這故事感覺好精彩」、「省了一筆又不傷感情，高招。」

失敗了爬起來繼續拚！日本公司... 想攀屋頂跳水...半裸男下秒...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。